Хамнеи му се потсмева на Трамп: Продолжи да сонуваш, не ги уништи нуклеарните капацитети на Иран

Врховниот верски водач на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, во понеделник го отфрли предлогот на американскиот претседател Доналд Трамп за обновување на преговорите и ги негираше неговите тврдења дека САД ги уништиле нуклеарните капацитети на Иран за време на јунската офанзива.„Трамп тврди дека е преговарач, но ако договорот е придружен со притисок и однапред одреден исход, тоа не е договор, туку пред сè… насилство“, изјави врховниот лидер, според извештаите на државните медиуми.Во говорот пред израелскиот парламент минатата недела, американскиот претседател рече дека би било одлично ако Вашингтон може да постигне „мировен договор“ со Техеран.„Претседателот на САД со гордост може да каже дека (САД) ја бомбардираа и уништија нуклеарната индустрија на Иран… продолжете да сонувате! Што има Америка со тоа дали Иран има или нема нуклеарни постројки? Ваквите потези се несоодветни, погрешни и засновани на принуда“, рече Хамнеи.На 22 јуни, САД нападнаа три ирански нуклеарни постројки, Фордо, Исфахан и Натанц, и со едно бомбардирање се приклучија на 12-дневната војна меѓу Израел и Иран, наводно за да го спречат Техеран да развие нуклеарно оружје. Иран постојано го негира ова, тврдејќи дека неговата нуклеарна програма служи исклучиво за цивилни цели.Според Вашингтон, американските напади ја вратија нуклеарната програма на Иран за неколку години назад, а Трамп изјави дека објектите се целосно уништени.Кон средината на јули, NBC News, повикувајќи се на поранешни и сегашни американски функционери, објави дека само еден од трите погодени објекти, објектот за збогатување ураниум во Фордо, е уништен. Исфахан и Натанц, според извори запознаени со ситуацијата, останале во голема мера неоштетени и потенцијално можат да продолжат со работа во рок од неколку месеци.Пред судирите во јуни, Техеран одржа пет рунди индиректни разговори со Вашингтон за иранската нуклеарна програма.

