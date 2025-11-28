Хамнеи: Нетанјаху е најомразената личност во светот

Врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, се обрати на државната телевизија во четвртокот вечерта. За време на говорот, тој коментираше за дванаесетдневната војна против Иран, како и за војната во Газа.

Хамнеи ги негираше обвинувањата дека испраќал пораки до САД преку саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман за време на неговата неодамнешна посета на Вашингтон.

„Гласините за испраќање пораки до посредници од Иран до Америка се чисти лаги. Американската влада не е достојна за комуникација и соработка со Исламската Република. За време на 12-дневната војна, бевме изложени на агресијата на Америка и Израел, но тие не успеаја и се вратија со празни раце, без да постигнат никаква цел. Ционистичкиот естаблишмент планираше војна против Иран дваесет години, но се врати со празни раце. И ционистичкиот естаблишмент и Америка не успеаја“, рече тој.

Иранскиот лидер повика на континуирано зајакнување на „движењето на отпорот“.

„Движењето на отпорот во регионот ќе продолжи да расте и мора да продолжи од генерација на генерација. Иран цврсто стои пред силите што го плашат светот. Ваквите елементи на отпор се неопходни. Претрпевме големи загуби и изгубивме многу најблиски. Ова е природата на војната; тие убиваат и се убиваат. Сепак, Иран ја покажа својата сила и ги осуети сите заговори. Имавме загуби, но загубите на агресорите беа поголеми“, продолжи Хамнеи.

Зборувајќи за војната во Газа, која ја нарече „една од најголемите катастрофи во историјата и регионот“, Хамнеи рече дека Израел не ги постигнал своите цели и ја изгубил наклонетоста кај меѓународната заедница.

„Ционистичката креација доживеа спектакуларен неуспех и го изгуби својот углед во светот. Денес, најомразената личност во светот е израелскиот премиер, а владата на таа креација е најомразената во светот. Оваа омраза кон ционистичката креација се прошири и во Америка“, рече тој.

Хамнеи, исто така, испрати директна порака до иранскиот народ, повикувајќи ги да се „обединат против непријателот“ и да „го поддржат претседателот и владата, кои носат тежок товар“.

На крајот од своето обраќање, тој им советуваше на Иранците да не фрлаат леб, гориво, бензин и други прехранбени производи:

„Доколку немаше таков отпад, ситуацијата во земјата сигурно ќе беше многу подобра.“ Тој, исто така, ја нагласи важноста на „зајакнувањето на врската со Бога“ и ги повика луѓето да се молат за „дожд, безбедност и просперитет“.