Хамнеи: Одбраната на земјата е посилна отколку што претпоставуваат непријателите

Новиот врховен лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, во петокот изјави дека фронтовските линии на земјата се многу посилни отколку што претпоставуваат непријателите, обвинувајќи ги дека погрешно ја проценуваат внатрешната сила на Иран.

Во писмена порака по повод почетокот на Персиската Нова Година (Норуз), Хамнеи рече дека војната започнала откако непријателот ја изгубил надежта дека ќе започне народно востание во Иран.

Тој рече дека противниците веруваат дека атентатите врз високи лидери и воени личности ќе создадат страв и очај кај населението и ќе доведат до колапс на политичкиот систем.

Сепак, Хамнеи рече дека Иранците формирале она што го опиша како „огромна одбранбена линија“ низ целата земја, со што ги попречуваат тие планови.

Тој, исто така, ги повика иранските медиуми да избегнуваат фокусирање на внатрешните слабости, предупредувајќи дека непријателските медиумски операции имаат за цел да го поткопаат националното единство.

Хамнеи го прогласи слоганот за Персиската Нова Година „Економија на отпор под влијание на националното единство и националната безбедност“.

Тој, исто така, рече дека нападите насочени кон Туркије и Оман не биле извршени од Иран или неговите сојузници, обвинувајќи го Израел дека се обидува да посее поделба меѓу Иран и неговите соседи.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран на 28 февруари, во која досега загинаа околу 1.300 луѓе, вклучувајќи го и тогашниот врховен лидер Али Хамнеи.

Иран возврати со напади со беспилотни летала и ракети насочени кон Израел, Јордан, Ирак и земјите од Персискиот Залив кои имаат американски воени објекти, предизвикувајќи жртви и штети на инфраструктурата, а воедно ги наруши и глобалните пазари и авијацијата.

