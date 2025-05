Хаосот околу Евровизија не стивнува: Се бара истрага, нерегуларности во гласањето?

0 SHARES Сподели Твитни

ВРТ, телевизиска станица на холандски јазик од Белгија, изрази загриженост во врска со Евровизија. VRT ја повикува Европската радиодифузна унија (EBU) да обезбеди целосна транспарентност кога станува збор за гласањето на публиката во финалето на овогодинешното натпреварување.„Немаме индикации дека броењето на гласовите не е правилно спроведено, но бараме целосна транспарентност од ЕБУ. Прашањето е дали сегашниот систем на гласање обезбедува фер одраз на мислењата на гледачите и слушателите“, изјави портпаролката на ВРТ, Јасмин Ван дер Борхт.Дали размислуваат да се повлечат од Евровизија?VRT апелира за поширока дискусија во сите земји учеснички, бидејќи тие изразуваат загриженост за иднината на самото натпреварување.„Ние во VRT забележуваме дека Евровизија, како што е моментално организирана, станува сè помалку обединувачки и аполитичен настан. Сè повеќе отстапува од оригиналните норми и вредности на натпреварувањето и јавното емитување. VRT има добра соработка со EBU на неколку нивоа, но ако не добиеме сериозен одговор на нашите загрижености во врска со Евровизија, нашето идно учество е доведено во прашање“, додаде портпаролката.Треба да се напомене дека VRT не одлучува дали Белгија ќе учествува на Евровизија следната година, бидејќи тогаш организацијата треба да ја преземе RTBF, белгискиот јавен сервис на француски јазик. Сепак, VRT треба да се врати како организатор на белгиското учество во 2027 година. View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision)ЕБУ одговори на белгискиот радиодифузерЕвропската радиодифузна унија одговори на барањата на VRT.„Во постојан контакт сме со сите емитувачи и сериозно ги сфаќаме нивните загрижености. Сега кога настанот заврши, планираме поширока дискусија со земјите учеснички за да ги разгледаме и собереме повратни информации за сите аспекти на овогодинешниот натпревар“, рече директорот на Евровизија, Мартин Грин.„Важно е да се нагласи дека системот за гласање на Евровизија е најнапреден во светот, а огромен тим луѓе ги проверува и потврдува резултатите од секоја земја со цел да се исклучат какви било сомнителни или нерегуларни шеми на гласање. Независни уреди ги проверуваат податоците на жирито и публиката за да ја осигурат валидноста на резултатите. Нашиот партнер за гласање, компанијата Once, потврди дека сите валидни гласови се регистрирани во сите земји што учествуваа во овогодинешното финале“, додаде Грин.VRT е еден од двата радиодифузери кои јавно изразија загриженост во врска со гласањето за Евровизија во 2025 година.Шпанската RTVE, исто така, повика на итна дискусија за сегашниот систем на гласање, истакнувајќи ги сомнежите дека сегашниот метод е соодветен во контекст на вооружени конфликти, како оној во Газа, каде што се верува дека тие конфликти директно влијаат на резултатите од изборите.Да ве потсетиме дека Израел доби најмногу гласови од публиката на Евровизија оваа година, и покрај протестите поради учеството на земјата во натпреварот.

