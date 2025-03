Хаос во Истанбул – судир на студентите и полицијата поради Имамоглу! Градоначалникот на Истанбул ја помина првата ноќ во затвор, уапсен поради објави против Ердоган (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Турските власти уапсија десетици лица осомничени за „провокативни“ објави на социјалните мрежи, откако полицијата вчера го приведе градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу.Главниот политички ривал на претседателот Реџеп Таип Ердоган беше уапсен вчера заедно со уште стотина лица, меѓу кои и политичари, новинари и бизнисмени.Имамоглу е осомничен по повеќе основи, вклучително и водење криминална организација, помагање терористи, примање мито и местење тендери.Налогот за апсење на градоначалникот на Истанбул беше издаден само неколку дена пред внатрепартиските избори во главната опозициска Републиканска народна партија (ЦХП), на кои се очекуваше Имамоглу да биде избран за кандидат на ЦХП на претседателските избори во Турција.Избори се планирани за 2028 година, но се споменува можност за предвремено гласање.ЦХП рече дека апсењето на Имамоглу е „обид за државен удар против идниот претседател“.Али Јерликаја, турскиот министер за внатрешни работи, утринава објави дека полицијата идентификувала 261 „осомничени менаџери на сметки“ на интернет, додавајќи дека овие лица објавуваат содржини што „ја поттикнуваат јавноста на омраза и непријателство“ и „поттикнуваат на извршување криминални дејствија“.– Уапсени се 37 осомничени, а се работи на фаќање и на останатите осомничени – рече Јерликаја.Би-би-си јавува дека Имамоглу ја поминал својата прва ноќ во затвор, но дека неговата опозициска партија засега сè уште ја контролира власта во Истанбул.Еден од неговите претходни говори вчера беше емитуван на звучници на метро станиците низ најголемиот турски град.– Се колнам во мојата чест дека ќе победам во оваа борба – рече Имамоглу во тој говор.Британскиот медиумски сервис јавува дека студентите марширале низ улиците на Истанбул под пороен дожд, извикувајќи ја паролата на опозицијата „Не се плашиме, нема да замолчиме, нема да се потчиниме“.Би-би-си јавува дека бројот на демонстранти е сè уште релативно мал за град со повеќе од 16 милиони луѓе.Засега не се доволни за да извршат политички притисок врз Ердоган да го ослободи Имамоглу.

🚨 JUST IN: ISTANBUL UNIVERSITY STUDENTS PROTEST İMAMOĞLU’S ARREST 🚨This afternoon, Istanbul University students took to the streets to protest the mass arrests, including that of Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu. Despite heavy police presence and security measures, students have… pic.twitter.com/b0chLOMFTw— MedyaNews (@medyanews_) March 19, 2025

И покрај тоа, полицијата вчера се судри со демонстрантите на неколку локации во Истанбул, при што врз нив испука солзавец и бибер.

🟡 NOW: Mass protests have erupted in Istanbul after authorities arrested Ekrem İmamoğlu, the main opposition leader from the CHP. Critics call it a political coup. İmamoğlu faces charges of corruption and aiding the Kurdish PKK. pic.twitter.com/3FoC8iX1sk— red. (@redstreamnet) March 19, 2025

Уапсениот градоначалник ги повика демонстрантите вечерва повторно да се соберат пред градското собрание.

Британскиот интернет-мониторинг сајт Netbloks објави дека турските власти го ограничиле пристапот до социјалните медиуми во земјата по апсењето на Имамоглу.



