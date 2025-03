Хаос во Лондон! Апокалиптични сцени го обиколуваат светот!

0 SHARES Сподели Твитни

Лондонскиот аеродром Хитроу денеска ќе биде затворен до полноќ по прекин на електричната енергија предизвикан од пожар во блиската електрична трафостаница што го снабдува, соопшти управата на аеродромот.„За да ја заштитиме безбедноста на нашите патници и колеги, немаме друг избор освен да го затвориме Хитроу до 23:59 часот на 21 март 2025 година “, рече портпаролот, според Би-Би-Си, откако бројни авиони кружеа над Лондон и чекаа известување за слетување. За среќа, сите летови беа пренасочени кон другите аеродроми во близина.Во соопштението се советуваат патниците да не доаѓаат на аеродромот и да ги контактираат своите авиокомпании за дополнителни информации.Најмалку 1.351 лет до и од аеродромот Хитроу ќе бидат погодени од денешното затворање, објави порталот за следење летови Flightradar на мрежата X, а околу 120 авиони веќе се во воздух во раните утрински часови.BREAKING: Heathrow Airport shut down after a massive substation fire sparks a power outage. No flights until 23:59 tomorrow. Travel chaos grips London as passengers scramble. pic.twitter.com/LxVmaYZBoD— Breaking News (@TheNewsTrending) March 21, 2025Хитроу е најголемиот воздушен центар во Велика Британија, снима околу 1.300 слетувања и полетувања секој ден, јавува Би-Би-Си.Според последните податоци, минатата година низ неговите терминали поминале рекордни 83,9 милиони патници.⚠️ Power station near Heathrow in flames – and no, I don’t believe in coincidences.A substation near London’s Heathrow Airport caught fire, shutting down one of the busiest airports in the world. Thousands of homes are now without electricity. The cause is “unknown,” but… pic.twitter.com/Ut4hxYx5QO— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 21, 2025



Пронајдете не на следниве мрежи: