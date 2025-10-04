Хаос во Минхен: Дронови го парализираа аеродромот – илјадници патници заробени

Двете писти на аеродромот во Минхен беа затворени вечерва по втор пат за помалку од 24 часа, а пилотот на авионот, чие полетување беше откажано, ги информираше патниците дека повторно се забележани дронови.

Пилотот на авионот на летот за Лондон им кажа на патниците дека полициските хеликоптери се во воздух и дека не е јасно дали летот воопшто ќе биде реализиран вечерва, објави Ројтерс.

Портпаролот на аеродромската полиција изјави дека двете писти во Минхен се затворени, но дека причината за затворањето сè уште не е јасна