Хаос во Сирија: Израелската армија интервенира во конфликтот меѓу друзите и бедуините, гаѓајќи тенковска колона

Израелската армија (ИДФ) објави дека извршила воздушен напад врз неколку тенкови на сириските владини сили во близина на селото Самаа, во регионот Свеида во јужна Сирија. Нападот се случува во време на жестоки и смртоносни судири меѓу заедницата Друзи и вооружените бедуински племиња во овој дел од земјата.Според претставници на ИДФ, сириските тенкови ја преминале линијата што Израел ја смета за своја безбедносна граница, по што израелските воени авиони започнале напад. Нападот бил извршен помеѓу областите ал-Сиџин и Самаа и претставува редок случај на израелски напад врз силите на новата сириска влада што беше формирана по падот на режимот на Башар ал-Асад.Израелски претставници за Канал 12 изјавија дека нивната цел е целосно демилитаризирање на јужна Сирија и спречување на влез на која било вооружена група, вклучително и силите на новата сириска влада. Израел претходно постојано нагласуваше дека ќе ги заштити членовите на заедницата Друзи во Сирија, кои воглавно му беа лојални на режимот на Асад во текот на годините на војната.

#BREAKING 📰Israel: “Syrian tanks crossed the border defined by Israel – fighter jets attacked them.”The IDF attacked several tanks in the area between a-Sijin and Samaa in southern Syria. pic.twitter.com/kBQFrHQMaI— Levantine Logic (@SyriaRetold) July 14, 2025

Во исто време, регионот Свеида се соочува со еден од најсмртоносните секташки конфликти во последните години. Судирите избувнаа по киднапирањето на колега трговец минатата недела на патот помеѓу Дамаск и Свеида. Киднапирањето предизвика верижна реакција на насилство што кулминираше со отворени вооружени судири меѓу бедуинските сунитски племиња и локалните милиции Друзи.Според информациите од порталот „Сувајда24“, ситуацијата во градот драматично ескалираше. „Овој циклус на насилство експлодираше на застрашувачки начин. Ако не се запре, се упатуваме кон масакр“, предупреди истражувачот и уредник Рајан Маруф.Борбите беа најинтензивни во областа Маквас, населена со бедуински племиња, каде што милициите на Друзите успеаја да ја преземат контролата. Во исто време, бедуините ги нападнаа друзските села на запад и север од регионот.

Strikes reported in the outskirts of Daraa, Syria. pic.twitter.com/arXo1z3xmj— Open Source Intel (@Osint613) July 14, 2025

Сириското Министерство за внатрешни работи објави дека државните сили ќе интервенираат за да ги запрат судирите и ги повика двете страни да соработуваат со безбедносните служби.Судирите се случуваат само неколку месеци откако исламистичките сили предводени од групата Хајат Тахрир ал-Шам (ХТС) го зазедоа Дамаск и го соборија режимот на Башар ал-Асад, кој потоа избега во Русија. Новата влада во Дамаск се обидува да воспостави контрола врз земјата, но региони како Свеида остануваат исклучително нестабилни.Сириската опсерваторија за човекови права со седиште во Велика Британија објави дека најмалку 37 лица, меѓу кои 27 Друзи – меѓу кои и две деца – и 10 бедуини се убиени во последните судири. Околу 50 лица се ранети и префрлени во болници во Дера.Гувернерот на покраината Свеида, Мустафа ал-Бакур, повика на воздржаност и одговорност, додека религиозните водачи на Друзите апелираа за прекин на конфликтот.Друзите, кои бројат околу 700.000 во Сирија, се соочуваат со зголемена несигурност. Порано оваа година, беа регистрирани напади врз членови на алавитското малцинство и верски објекти низ целиот Дамаск. Многу членови на малцинските заедници стравуваат дека новата влада нема да може – или нема – да ги заштити.Со ескалацијата на насилството, Западот се обидува да ги нормализира односите со новата сириска влада. САД ја отстранија ХТС од својата листа на странски терористички организации претходно овој месец, а британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами стана првиот член на британската влада што ја посети Сирија откако започна востанието во 2011 година.И покрај овие напори, крвавите судири во Свеида покажуваат дека секташките поделби сè уште длабоко ја уништуваат Сирија, заканувајќи се да предизвикаат нови бранови насилство низ целиот регион.



