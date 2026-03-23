Хаос на аеродромот во Њујорк! Авион се судри со аеродромско возило, кружат застрашувачки снимки

Авион на „Ер Канада“ (AC.TO) се судрил со аеродромско возило при слетување на аеродромот „Ла Гвардија“ во Њујорк , објави денес веб-страницата за следење летови „ФлајтРадар24“.
Федералната администрација за воздухопловство на САД (FAA) издаде забрана за сите авиони на овој аеродром до 06:30 часот по средноевропско време, пренесува Ројтерс.
BREAKING: A plane collided with a firetruck on runway 04 while landing at LGA LaGuardia New York Airport, emergency responders are currently on the scene. — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 23, 2026
Во соопштението на ФАА се наведува дека забраната за движење на авиони е резултат на вонредна ситуација, а во посебно известување до пилотите, ФАА соопшти дека аеродромот може да биде затворен до 19:00 часот по средноевропско време.
Непотврдените снимки објавени на социјалните мрежи покажуваат оштетување на носот на авионот, но Ројтерс не можеше веднаш да ја потврди автентичноста на снимката.
BREAKING: Multiple fatalities and injuries after plane collide with fire truck at LaGuardia Airport in New York City. — Open Source Intel (@Osint613) March 23, 2026
„Ер Канада“, ФАА и противпожарната служба на Њујорк не одговорија веднаш на барањето за коментар.
