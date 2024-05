Хаос на Блискиот исток: Израел безмилосно ги гаѓаше воените постројки на Хезболах, на интернет се шири снимка од наводниот напад (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската армија денеска соопшти дека нејзини воени авиони синоќа нападнале воени постројки на либанскиот Хезболах.На платформата Х беа објавени видеа и список со нападнатите области „Кфар Киле, Ајте ал Шаб, Киама и Марун Ел Раса“.

#Israel #AirForce jets attacked #Hezbollah #military structures in #Lebanon in Kafr Kila, Ayita al-Sha’ab, Al-Hiyam & Marun al-Ras. Also, #terrorist infrastructures were attacked in Khula & Itatron in Lebanon. #Israel #IDF #IAF #Israelfightsterror pic.twitter.com/jYRLnuHquV— Ora Levitt 🇮🇱 חיילת צה”ל 🇮🇱 עם ישראל חי (@IDFsoldiergirl) May 8, 2024

Зафатена е и инфраструктурата во областите на југот на Либан, како што се наведува, со цел „да се отстранат заканите во Таир Харфа и Џибајн“.Израел и проиранскиот шиитски Хезболах, сојузник на палестинскиот Хамас, редовно разменуваат оган од 7 октомври минатата година, кога палестинските екстремисти предводени од Хамас ја нападнаа јужната израелска територија, предизвикувајќи војна во Газа.

