Хаос на Крит и низ цела Грција: Земјоделците го блокира аеродромите, патиштата и пристаништата

Аеродромот Хераклион на Крит е затворен до понатамошно известување откако земјоделците од грчкиот остров, кои учествуваат во општ штрајк на земјоделците, ја зазедоа пистата. Според веб-страницата „Неакрити“, околу 10 летови се одложени, а авионите од Атина и Родос што требаше да слетаат се вратија на тие аеродроми.

Според телевизијата ЕРТ, земјоделците планираат да останат на аеродромот до вечерните часови. Инциденти се случија и во Ханија, каде што аеродромот исто така беше блокиран, а демонстрантите превртеа патролно возило.

Како резултат на тоа, патниците не можеа да влезат и излезат од аеродромот.

Полицијата наводно употребила солзавец во еден момент за да ги растера демонстрантите, на што земјоделците одговориле со камења, а потоа превртеле полициско возило.

Во Ханија, демонстрантите најавија дека ќе останат на аеродромот до вторник во 7 часот по локално време. Исто така, се наведува дека еден полицаец е повреден. Најмалку 20 земјоделски блокади се регистрирани со илјадници трактори наредени на патиштата.

Судири меѓу демонстрантите и полицијата се случија и во централна Грција кога демонстранти на трактори се појавија пред локалната канцеларија на министерот за локален развој Костас Цијарас во Кардица, каде што фрлаа сено и храна за животни.

Исто така, претставници на земјоделците оставија меморандум со своите барања, а потоа се придружија на блокадата на автопатот Е65.

Дополнително, земјоделците ги блокираа автопатите низ целата земја, главно околу Атина, а присутни беа голем број полицајци.

Пријавени се редици долги километри во Грција и Бугарија. Земјоделците од Тесалија најавија блокада на пристаништата во среда, како и блокади на аеродромите.

Грчките земјоделци денес организираа штрајк и блокираа клучни патишта, гранични премини и два аеродрома на Крит во знак на протест против доцнењето на европските субвенции.

Дополнителни барикади се поставени во централниот и југозападниот регион, а организаторите најавија дека пристаништето Волос може да биде блокирано во наредните денови, што би ги подигнало протестите на ново ниво на притисок.

Сообраќајниот колапс влијае и на северот од земјата, каде што граничните премини Промахонас со Бугарија и Кипи со Турција се блокирани, а преминот е ограничен само на камиони што превезуваат чувствителна стока, објавува „Екатимерини“.

Незадоволството расте поради годините фалсификување на податоците за земјиштето бројот на добиток за добивање европски средства, на што укажаа европските обвинители оваа година.

Премиерот Киријакос Мицотакис, чија влада е под притисок од падот на довербата, ги повика земјоделците да ги прекинат блокадите и да се вратат на разговорите.

Владата во Атина вети темелна реформа на агенцијата одговорна за обработка на субвенциите од ЕУ, ОПЕКЕПЕ, додека истовремено спроведува сопствена истрага за барањата и даночните податоци.

Повеќе од 40.000 барања моментално се разгледуваат, а Атина потврди дека 3,7 милијарди евра ќе им бидат исплатени на земјоделците оваа година.