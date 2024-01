Хаос на новогодишната ноќ во Германија: Има мртви и повредени, меѓу нив и деца! Стотици уапсени, полицајците нападнати со петарди

0 SHARES Сподели Твитни

На новогодишната ноќ низ Германија, едно лице загина, а десетици беа повредени, меѓу кои и полицајци. Според германските медиуми, уапсени се стотици демонстранти.

Во Кобленц, млад човек (18) загинал кога експлодирала петарда. Лекарите се обиделе со реанимација, но не можеле да му помогнат, соопшти полицијата.

Најмалку 15 полицајци се повредени во напади со огномет низ Берлин, а околу 300 демонстранти се уапсени, пишува германски Билд.

New Years Eve. Not a woman in sight in Alexanderplatz, Berlin. We all know why. pic.twitter.com/CAQgIG41kU— Bo N. Herr 🇸🇪 🇺🇦 🇮🇱 🇮🇪 (@TorulfViking) January 1, 2024

Во германската престолнина имаше немири во берлинскиот кварт Нојкелн, каде мнозинството од населението е од Арабија и потекло од Блискиот Исток. Кулминацијата на насилството и судирите со полицијата се случи на Александерплац.

Настана хаос кога стотици, главно млади луѓе, се нападнаа меѓусебно со петарди и новогодишни ракети, насочувајќи ги директно еден кон друг, а потоа кон полицијата.

Една од ракетите прелетала низ прозорецот на домот за стари лица во Нојкелн, при што биле повредени петмина станари на домот. Спасувачите ги изнесоа луѓето завиткани во термо ќебиња од зградата.

An der #Konstablerwache in #Frankfurt am Main rückt eine Hundertschaft gegen Randalierer an. Von allen Seiten werden Polizeikräfte herangeführt. #Silvester2023 pic.twitter.com/3WVyRjoNCY— BILD (@BILD) January 1, 2024

Во Франкфурт на Мајна, ситуацијата беше на работ на ескалација : стотици млади луѓе се собраа и постојано фрлаа петарди врз други граѓани и полицајци. Набрзо пристигнале специјалци кои го растуриле хаотичниот собир. Уапсени се 20 млади лица.

До 3.000 бунтовници, исто така, се собраа во областа Лајпциг, Конневиц. Ја запалиле улицата и со камења ја нападнале полициската станица. Полицијата со водени топови ја растера толпата. Неколку лица се повредени од петарди на Аугустусплац. Според полицијата, меѓу жртвите има и три деца (6, 9, 12). Детето (12) е пренесено во болница со повреда на окото, а еден возрасен е во бессознание.

Connewitzer Kreuz , Silvester 2024 … 2 Wasserwerfer und ein Räumpanzer, neben dutzenden Polizeiwagen und Polizisten im Einsatz. #Silvester #connewitz #Kreuz #Polizei #Wasserwerfer #Randale #barrieren pic.twitter.com/F7H4plXmGO— StreamingCompany LE (@SAdkmedien) January 1, 2024

Во Солинген, полицијата опколи цела станбена населба откако демонстрантите ги нападнаа органите на редот со пиротехнички средства и камења. Околу стотина луѓе дојдоа, а пожарникарите ги гасеа запалените барикади откако полицијата обезбеди некои делови од улицата.



