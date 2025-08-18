Хаос на улиците на Израел: Речиси 500.000 луѓе бараат враќање на заложниците и крај на војната во Газа (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Низ Израел се одржуваат масовни демонстрации со кои се бара крај на војната во Газа и ослободување на затворениците што сè уште ги држат групи во Газа, додека армијата се подготвува за нова офанзива.Форумот на семејствата на заложници соопшти дека речиси 500.000 луѓе се собрале на Плоштадот на заложниците во Тел Авив и околните улици на масовен митинг вечерва, барајќи владата да постигне договор за ослободување на затворениците од Газа.Протестите доаѓаат повеќе од седум дена откако израелскиот кабинет за безбедност ги одобри плановите за освојување на Газа, по 22 месеци војна што создаде тешки хуманитарни услови на палестинската територија.Протестите се случија откако израелската влада најави нова офанзива врз Појасот Газа, што вклучува преземање целосна контрола врз Газа.Обраќајќи се пред стотици илјади луѓе на митингот на Плоштадот на заложниците во Тел Авив, татковците на двајцата заложници ја обвинија владата дека ги оставила нивните синови во заробеништво од политички причини.Офир Браславски, таткото на заложникот Ром Браславски, рече дека го гледа како неговиот син се влошува и дека не може ништо да направи во врска со тоа.„Целата земја го виде тоа, сите лидери го видоа тоа, но владата одлучи да ја прошири војната и да ги напушти“, рече тој.Јехуда Коен, таткото на заложникот Нимрод Коен, упати обвинувања против владата.„Живееме под терористичка организација која одбива да ни ги врати нашите деца од политички причини“, рече тој за владата на премиерот Бенјамин Нетанјаху.Форумот на семејства на заложници изјави дека речиси еден милион луѓе протестирале на улиците низ Израел вчера.

חיפה: צומת מרכז זיו חסומה בעקבות מחאהעומסי תנועה רבים באזורצילום: חדשות NWS pic.twitter.com/uBah8zZ8yU— NWS news (@nws_report) August 17, 2025

Демонстрантите, исто така, блокираа неколку патишта во градот, вклучувајќи го и автопатот што ги поврзува Тел Авив и Ерусалим, каде што демонстрантите палеа гуми и предизвикаа сообраќаен метеж.Организаторите на протестите и главната кампања што ги претставува семејствата на затворениците, исто така, повикаа на генерален штрајк.



