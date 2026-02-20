Хаос на Јадранското Море: Морето влезе во куќите, островите беа отсечени, ноќна драма на црногорскиот брод во близина на Хвар!

0 SHARES Сподели Твитни

Далматинските брегови повторно беа поплавени во четвртокот поради силна циклонска плима и бурен јужен бран што го зафати целиот брег. Морето навлезе во куќите во шибеничката област Долац, а ситуацијата беше критична во Каштела, Сплит, Трогир и Чиово, објавува Morski.hr.

Комбинацијата од екстремно низок притисок и силни ветрови предизвика ненадејно зголемување на нивото на морето, што е вообичаено за време на минувањето на длабоките циклони над Јадранското Море . Заедно со високото ниво на морето, проблемот го создадоа и обилните дождови, кои дополнително ги оптоварија дренажните системи.

Во Трибуњ, една улица беше поплавена, а во Доњи Каштели, мештаните поставија брани од вреќи со песок за да ги заштитат зградите. Бројни бродски и фериботски линии останаа во прекин, пишува Morski.hr , изолирајќи ги островите од копното. Се очекува ситуацијата да се смири само со промена на правецот на ветерот.

Во близина на островот Хвар, имаше проблем со црногорскиот брод „Тридесети август“, кој беше делумно онеспособен во текот на денот и имаше тешкотии во пловидбата, објавува Далмација Данас.

Поради силниот јужен ветер и тешките услови, бродот се движеше многу бавно и се приближуваше до опасни делови од брегот, што предизвика загриженост кај екипажот и властите. Реморкерот „Храбри“ од пристаништето Плоче беше испратен да интервенира и ситуацијата беше решена со заеднички напори.

На услугата „МаринеТрафик“ во четвртокот навечер, црногорскиот брод бил управуван како да има погон, но било видливо дека се движел со многу мала брзина. Како што дознава „Далмација Данас“ , малку пред два часот во ноќта од четврток кон петок, бродот пристигнал во пристаништето Стари Град, каде што се наоѓа и утрово.

