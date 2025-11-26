Хаос пред парламентот во Белград – опозицијата се обиде да помине низ Чациленд, полицијата реагираше со сила

Ново политичко вриење во Србија: пратеници од опозицијата пробаа да влезат во Собранието преку импровизираниот камп „Чациленд“. Интервенцијата на полицијата доведе до метеж, туркање и навреди.

Пред Народното собрание (скупштина) на Србија денеска избувна нов хаос, откако група опозициски пратеници се обидоа да влезат во парламентот преку импровизираниот камп „Чациленд“, поставен во Пионирски парк.

Настанот, снимен од повеќе медиуми, покажува туркање, конфликти и остри зборови меѓу пратениците и полицијата, која се обиде да го блокира нивното движење. Според Nova.rs, полицајците ги задржувале со барање за идентификација, додека од спротивната страна се слушале обвинувања дека штитат „партиски камп, а не државна институција“.

Чациленд — камп што првично се појави како форма на политичка поддршка кон власта — одамна е предмет на критики поради неговиот контроверзен статус, локацијата во самиот центар на Белград и редовните тензии што ги создава околу Собранието. Денешните сцени ја покажаа токму таа тензичност: кога пратениците се обидоа да поминат низ кампот, делови од обезбедувањето реагираа физички, што моментално ја „разбуди“ целата зона.

Опозицијата тврди дека полицијата ги спречила законски избрани пратеници да влезат во институцијата и дека се работи за „злоупотреба на државен апарат за заштита на партиски картонски камп“. Полицијата, пак, наведува дека интервенирала за да спречи „нарушување на редот и безбедноста“.

Иако нема информации за потешко повредени, инцидентот ја продолжува долгата серија судири околу Чациленд — симбол за поделеното белградско политичко секојдневие, каде импровизирани шатори стануваат фактичка барикада меѓу власт и опозиција.