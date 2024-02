Харисон Форд и неговата 22 години помлада сопруга се расплакаа на доделување награди

0 SHARES Сподели Твитни

Осумдесет и едногодишниот актер Харисон Форд и неговата 22-годишна колешка Калиста Флокхарт со години уживаат во хармоничен брак.

Двајцата се запознале во 2002 година,додека Форд сè уште бил во брак со Мелиса Матисон, но во тоа време не живееле заедно една година.

Како што се пишуваше, љубовта меѓу него и Калиста се случила на прв поглед и набргу почнале да излегуваат, а за да ја скријат врската, секаде излегувале со актерот Џејмс Марсден, кој се претставувал како партнер на Калиста.

Сепак, тие не се криеја долго бидејќи Форд повеќе не сакаше да молчи за својата љубов, а Марсден оваа тајна ја откри дури во 2013 година во едно интервју.

„Заљубен сум. Романтичната љубов е нешто што секој го посакува во животот. Среќен сум што повторно сум заљубен“, изјави Харисон во 2003 година.

Славниот пар се забавуваше неколку години, а потоа актерот реши да ја побара за жена својата сакана на патување во 2009 година. Една година подоцна, следуваше венчавката, а особено внимание привлече изгледот на младенците.Имено, актерот на церемонијата носел фармерки, а невестата била облечена во обичен бел фустан.

Разликата во години никогаш не им била проблем, но неизбежно е луѓето секојпат да ја истакнуваат и да ги прашуваат за тоа, на што тие не обрнуваат многу внимание.

„Постојано заборавам дека тој е 22 години постар од мене. Тоа воопшто не влијае на нашата врска. Сакам како изгледа наутро кога ќе се разбуди. Не е згоден, туку сладок. Изгледа како момче“, изјави еднаш актерката.

За потсетување, Калиста Флокхарт го има синот Лајам, кој го посвои пред врската со Форд, Харисон ги има синовите Бенџамин и Вилард од бракот со Мери Маркарт, а ги има синот Малколм и ќерката Џорџија од бракот со Мелиса Матисон.

Славната двојка неодамна се појави на доделувањето на Critics Choice Awards во Лос Анџелес и привлече големо внимание.

Харисон избра класичен црн костум со машна и бела кошула, а Калиста избра елегантен фустан со цветови и голем детаљ околу половината.

Харисон одржа и говор, во кој низ солзи посебно и се заблагодари на својата сопруга за поддршката што секогаш му ја давала, а по тој повод и Калиста се расплака.

