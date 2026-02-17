Харисон Форд размени нежности со сопругата на аеродромот: Фатен во страсна прегратка

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот актер Харисон Форд (83) и неговата сопруга, актерката Калиста Флокхарт (61), беа фотографирани во Лос Анџелес како разменуваат нежности на аеродромот, а папараците го забележаа нивниот романтичен момент.

Форд и Флокхарт беа фатени во страсна прегратка и бакнување на Денот на вљубените. Двајцата беа облечени лежерно, а поранешната ѕвезда од „Али МекБил“ носеше беж панталони и темно сив џемпер. Форд носеше темно сини фармерки и светло сина маица.

Познато е дека Харисон сака да лета со авиони, но неговата страст кон авијацијата не била секогаш без проблеми. Федералната администрација за авијација го истражувала во 2020 година откако погрешно ги разбрал советите на контролорите на летање при слетувањето во Хоторн, Калифорнија, објави „Њујорк тајмс“.

Неговата претставничка за односи со јавноста, Ина Трециокас, нагласи дека „нема повредени и никогаш немало опасност од судир“.

Во 2017 година, тој морал да помине обука за подигнување на свеста откако направил грешка и прелетал над комерцијален авион со 100 патници пред да слета на пистата на аеродромот „Џон Вејн“ во Санта Ана.

Форд претходно урна авион на голф терен во 2015 година откако имаше проблеми со моторот. Сведок изјави за NBC дека актерот „спасил неколку животи“ со тоа што не го урна авионот во станбени згради што биле оддалечени само 20 до 30 метри.

Ѕвездата е во брак со Калиста Флокхарт, неговата трета сопруга, од јуни 2010 година. Двојката се запозна во 2002 година на доделувањето на наградите „Златен глобус“ и заедно имаат син, Лиам Флокхарт Форд, кого актерката го посвои во 2001 година.

Форд призна за списанието Hello! во 2003 година дека е вљубен во Флокхарт: „Романтичната љубов е еден од највозбудливите и најисполнителните видови љубов и мислам дека секогаш постои можност да се доживее, без разлика во која фаза од животот се наоѓате.“

Тој додаде: „Не ме изненади што можев да се заљубам, а не бев изненаден што се заљубив.“

Калиста, сепак, истакна дека разликата во годините не ги мачи.

„Понекогаш дури и велам: „Леле, постојано заборавам дека е 22 години постар од мене“. Тоа не игра никаква улога во нашата врска. Ми се допаѓа како изгледа прво нешто наутро. Не е убав, туку е посладок. Изгледа како мало момче“, рече таа.

