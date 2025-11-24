ХАРКОВ ГОРИ ДОДЕКА УКРАИНА ПРЕГОВАРА ВО ЖЕНЕВА, МАСОВЕН РУСКИ НАПАД! Бројот на мртви и ранети, уништени згради, 11- и 12-годишни деца меѓу жртвите (ФОТО, ВИДЕО)

Масовен руски напад со беспилотни летала врз Харков, најмалку четири лица убиени и 17 ранети, воздушни напади за време на разговорите меѓу американските, украинските и европските претставници во Женева
Руските сили извршија масовен напад со беспилотни летала врз Харков преку ноќ, при што загинаа најмалку четири лица, а беа повредени најмалку 17 лица.
„Киев Индепендент“ објави дека ова го објавиле регионалните претставници.
„Меѓу повредените цивили има деца на возраст од 11 и 12 години“, изјави Олех Сињехубов, гувернер на Харковскиот регион .
Тој изјави дека три станбени згради и еден инфраструктурен објект се во пламен, а службите за итни случаи известија дека зградите во два кварта се уништени.
The death toll from the russian drone attack on Kharkiv has risen to four.17 more people were injured. pic.twitter.com/keVDK3NGIl— Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) November 23, 2025
Нападот се случил додека американските, украинските и европските претставници се состанувале во Женева за да разговараат за предлогот за прекин на војната на Русија во Украина .
4 killed, 17 injured in Russia’s drone attack against Kharkiv on Nov. 24, Mayor Ihor Terekhov said.The Russians used at least 15 kamikaze drones to attack the city. kharkiv_1654/Telegram pic.twitter.com/pXgyU75rBl— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) November 23, 2025
Руските сили ја интензивираа својата офанзива во регионот Харков оваа година, што доведе до зголемување на нападите врз градовите и селата подалеку од линијата на фронтот.
Kharkiv tonight after russian drone attack on our city. Private houses are on fire. pic.twitter.com/jk0XxshhDI— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 23, 2025
Само пред неколку дена, на 18 ноември, 17-годишно девојче беше убиено, а девет лица беа ранети во ноќен руски ракетен напад врз градот Берестин во Харковскиот регион.
The post ХАРКОВ ГОРИ ДОДЕКА УКРАИНА ПРЕГОВАРА ВО ЖЕНЕВА, МАСОВЕН РУСКИ НАПАД! Бројот на мртви и ранети, уништени згради, 11- и 12-годишни деца меѓу жртвите (ФОТО, ВИДЕО) appeared first on Во Центар.