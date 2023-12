Харков гори! Русите брзо се одмаздија за нападот во Белгород, гори повеќекатница полна со цивили (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Шефот на регионот Харков, Олег Сињегубов, соопшти дека најмалку осум лица се повредени денеска во рускиот напад врз градот Харков во Украина.

Тој изјави дека цел на Русија биле станбени згради и други цивилни локации и дека е причинета голема штета, пренесе Ројтерс.

Најмалку пет експлозии се случија во Харков за време на рускиот воздушен напад, напиша градоначалникот на Харков, Игор Терехов, на Телеграм, пренесе Украинска Правда.

🇺🇦🇷🇺🚨‼️ BREAKING: Russia is retaliating quickly and strikes Kharkov.Along with other objects, the Kharkiv Palace building was hit. It is assumed that foreign mercenaries are stationed there.PS: Hotels are mit working anyway, since there are no tourists, except mercs. pic.twitter.com/CMWqxOh2WI— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 30, 2023

Терехов изјавил дека избувнал пожар во станбена зграда во центарот на Харков и дека се собираат информации за повредени.

Да потсетиме, Украина утрово изврши моќен воздушен напад врз рускиот град Белгород. Во тој напад загинаа најмалку десет луѓе, така што овој напад на Харков е веројатно руска одмазда.



