Хајди Клум бакна друг маж на модната ревија: Обожавателите се бесни, им е жал за нејзиниот сопруг (ВИДЕО)

Хајди Клум (52) ја доби честа да прошета по модната писта на Неделата на модата во Париз, на ревијата на модната куќа Вивиен Вествуд. Нејзиниот настап предизвика големо внимание, но овојпат не само поради модата.Имено, познатата манекенка ја затвори ревијата и ја претстави последната креација, што е прв пат во нејзината долга кариера да ѝ се оддаде оваа чест во Париз. Хајди носеше бела бохо венчаница со блескав корсет, кој го искомбинираше со сандали во боја на тен.Овој модел е дизајниран од австрискиот дизајнер Андреас Кронталер (59), кој сè до смртта на неговата сопруга Вивиен Вествуд пред три години ги создаваше колекциите на брендот заедно со неа.Бакнеж на пистата ја изненади публикатаНа самиот крај од ревијата, Андреас ѝ се придружи на Хајди на пистата. Снимките од TikTok го покажуваат моментот кога дизајнерот положи огромен букет жолти цвеќиња пред нејзините нозе и клекна. Откако тој стана, двајцата споделија бакнеж во уста и силна прегратка, предизвикувајќи лавина од коментари.Дали бакнежот бил дел од тематскиот концепт на свадбата или нивниот вообичаен гест остана нејасно. Сепак, на социјалните мрежи, тој момент стана главна тема.„Што вели Том?“Реакциите на следбениците беа бурни. Еден обожавател се запраша: „Дали Том е во ред со ова?“, алудирајќи на сопругот на Хајди Клум, Том Каулиц. Друг корисник духовито коментираше: „Значи, сè уште имаме шанса со Том?“, додека трет кратко напиша: „Кутриот Том“.

