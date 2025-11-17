Хајди Клум повторно шокира: По скандалот танцуваше на маса со нејзината ќерка, ништо не може да ги спречи двете! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

ХАЈДИ Клум и нејзината ќерка Лени повторно се во центарот на вниманието, но овој пат не поради кампањата за долна облека, туку поради опуштеното видео што го претходеше нивното гламурозно појавување. 52-годишната супермоделка и нејзината 21-годишна ќерка танцуваа заедно додека се подготвуваа за наградите Glamour Women Of The Year во Берлин, а снимките брзо станаа вирални, делумно затоа што доаѓаа откако нивните заеднички кампањи беа сметани за “несоодветни” од некои.

Забава пред црвениот тепих

Во видео објавено на социјалните мрежи, мајката и ќерката покажаа одлично расположение танцувајќи на хитот What’s Up? група 4 Не-блондинки, следејќи го најновиот тренд на TikTok. Додека Лени носеше едноставен црн костим за капење, Хајди ја истакна својата фигура во мини фустан со леопард принт и шљоки. Снимките од зад сцената исто така беа откриени од нивниот тим, кои ги снимаа со помош на професионално осветлување и фен за коса за дополнителен ефект.

Непосредно потоа, двајцата се појавија на црвениот тепих на гламурозната церемонија на доделување награди во хотелот Риц Карлтон, каде што позираа за фотографите со насмевки.

Цел на критики

Овој опуштен момент доаѓа откако Хајди и Лени неодамна беа мета на критики затоа што фотографирале заедно за бренд за долна облека. Фановите ги прогласија своите фотографии за “несоодветни” и “чудни”. Првата критика се појави во 2023 година, кога Хајди позираше во чипка, а Лени во верзија во боја на фуксија. И покрај тоа, парот не обрнува внимание на негативните коментари и самоуверено продолжува да работи заедно.

Парот претходно реагирал на критики. Во интервју за PEOPLE, Хајди изјави: “Многу луѓе велат: ‘О, не знам што да мислам за тоа што мајка и ќерка го прават ова заедно.’ Или за нас? Горда сум на мојата ќерка. Таа е во ред со мене.”

Хајди исто така нагласи дека самодовербата во сопственото тело е нешто што се зема здраво за готово во нивното семејство. “Секогаш сум била многу отворена со моето тело,” објасни таа. “Кога се сончам во дворот, можеби немам горна капка. Јас сум Европеец… Моите деца не ме познаваат на друг начин.” Таа додаде дека нивното семејство не гледа на голотијата низ хиперсексуализирана призма.

Патувањето на Лена во светот на модата

Лени, чиј биолошки татко е италијанскиот бизнисмен Флавио Бриаторе, беше посвоен од пејачот Сил за време на неговиот брак со Хајди. Иако како дете доби понуди за моделски работи, Хајди го одложи влезот во модната индустрија додека не почувствува дека е доволно зрела.

Таа ја објасни својата одлука со желбата да ја заштити ќерка си од притисоците на славата. Лени официјално започна да се занимава со моделирање во 2020 година и од тогаш очигледно ја “фати” модната треска, градејќи успешна кариера.

