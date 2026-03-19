Хегсет: САД денес ќе го лансираат „најголемиот пакет удари досега“ врз Иран

Министерот за одбрана на Соединетите Американски Држави, Пит Хегсет, вели дека САД денес ќе го спроведат „најголемиот пакет на удари досега“ во тековниот американско-израелски воздушен напад врз Иран, за време на воведните забелешки на брифингот во Пентагон.

„До денес, погодивме над 7.000 цели низ Иран и неговата воена инфраструктура. Тоа не е постепена мерка. Тоа е огромна сила применета со прецизност. И повторно, денес ќе биде најголемиот пакет удари досега, исто како што беше вчера“, вели Хегсет на 19-тиот ден од операцијата. „Победуваме решително и според наши услови“, вели Хегсет, возвраќајќи на загриженоста во американските медиуми дека конфликтот би можел да се претвори во „вечна војна“, велејќи дека „ништо не може да биде подалеку од вистината“.

Тој предупредува дека „последната работа што некој во светот ја сака во моментов“ се позициите на „висок лидер за ИРГК, или Басиџ“, нарекувајќи ги „привремени работни места“. Воените цели остануваат да „уништат ракети, лансери и одбранбената индустриска база на Иран за да не можат да се обноват. Да ја уништат нивната морнарица и да се осигурат дека Иран никогаш нема да добие нуклеарно оружје“, вели Хегсет.