Хегсет: Само што почнавме и ќе се бориме колку што е потребно

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет на вчерашната прес-конференција изјави дека САД имаат јасна воена предност во војната против Иран и се подготвени за продолжена кампања.

– Немаме недостиг на муниција. Нашите резерви на одбранбено и офанзивно оружје ни овозможуваат да ја одржиме оваа кампања колку што ни е потребно, посочи Хегсет.

Според него судирот со Иран е во почетна фаза.

– Само што почнавме борба и одлучно ќе се бориме, наведе Хегсет.

Додека командант на Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ), адмиралот Бред Купер истакна дека американските сили за 72 часа погодиле речиси 200 цели во Иран, вклучително и околу Техеран. Според него уништени или потонати се 30 ирански бродови.