Хелен Мирен: Јас сум феминистка, но Џејмс Бонд мора да биде маж

Во претстојниот филм, Мирен игра пензионирана шпионка која е исто така основач и лидер на клубот.

Британската актерка Хелен Мирен изјави дека, иако е феминистка, следниот Џејмс Бонд „мора да биде маж“.

Нејзините коментари доаѓаат откако Amazon MGM Studios, кои ја презедоа креативната контрола врз франшизата 007, минатиот месец открија дека креаторот на Peaky Blinders, Стивен Најт, ќе го напише сценариото за следниот филм.

„Јас сум феминистка, но Џејмс Бонд мора да биде маж. Не можеш да имаш жена, едноставно не функционира. Џејмс Бонд мора да биде Џејмс Бонд, инаку тој станува нешто друго“, изјави добитничката на Оскар за списанието Сага.

Поранешниот Бонд, Пирс Броснан, се согласи со Мирен, со која глуми во новата криминална драма „Thursday Murder Club“, адаптирана од бестселерот роман на Ричард Осман.

Мирен претходно изјави за Стандард дека „целиот концепт на Џејмс Бонд доаѓа од длабоко вкоренет сексизам“.

„Жените отсекогаш биле неверојатно важен дел од Тајната служба“, додаде таа.

„Толку многу жени работеле во тој свет. Таа е манифестација на реалноста, тоа е сигурно“, рече таа за нејзиниот лик Елизабет.

Кога ја прашале дали е подобар портрет на шпион од Бонд, таа одговорила дека е „пореалистична, но не толку забавна како Бонд“.

Броснан рече дека филмот, режиран од режисерот на „Хари Потер“, Крис Колумбус, ќе им се допадне и на фановите на серијата филмови за волшебници. „Како дом за стари лица од Хари Потер“, рече тој.

Филмот следи група пензионирани борци против криминалот, а главните улоги ги играат Хелен Мирен, Пирс Броснан, Селија Имри и Бен Кингсли.

