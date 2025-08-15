Хилари Клинтон: Би го номинирала Трамп за Нобелова награда за мир

Поранешната американска државна секретарка Хилари Клинтон денес изјави дека би го номинирала американскиот претседател Доналд Трамп за мир доколку тој ја прекине војната во Украина.

Таа го изјави ова во пресрет на средбата меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин, која започна вечерва во Алјаска, и додаде дека тоа е нешто што Трамп го посакувал долго време и за кое изразил незадоволство бидејќи не го добил, пренесува ABC News.