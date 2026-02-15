Поранешната американска државна секретарка Хилари Клинтон во саботата остро го критикуваше ставот на администрацијата на Трамп кон Украина, нарекувајќи го „срамен“.
„Мислам дека обидот да се принуди Украина да склучи договор за предавање со [рускиот претседател Владимир] Путин е срамен“, рече Клинтон за време на панел-дискусијата на Минхенската безбедносна конференција, објави Телеграф.
„Верувам дека Украина се бори за нашата демократија и нашите вредности на слобода и цивилизација на фронтот, губејќи илјадници животи и уништувајќи ја земјата поради опсесијата на еден човек да ги контролира“, рече Клинтон.
Таа рече дека американскиот претседател Доналд Трамп „или не разбира или воопшто не му е грижа за тоа страдање“, објавува Телеграф.
Русија ја започна својата целосна инвазија на Украина пред речиси четири години по наредба на Путин.
Клинтон и нејзиниот сопруг, поранешниот американски претседател Бил Клинтон, се критичари на политиките на Трамп.
Хилари Клинтон беше демократски ривал на Трамп на претседателските избори во 2016 година и загуби од него.
At the Munich Security Conference, Hillary Clinton @HillaryClinton did not exaggerate. She did not rant. She simply described, with cold precision, what is unfolding before our eyes: pressure on Ukraine to surrender, a cynical convergence with Putin, and the erosion of the values… pic.twitter.com/zFnF7ENiZc— European Democrats (@democrats_eu) February 15, 2026
The post Хилари Клинтон вели дека ставот на Трамп кон Украина е „срамен“ appeared first on Во Центар.