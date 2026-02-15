Хилари Клинтон: Ставот на Трамп кон Украина е срамен

Поранешната државна секретарка на САД, Хилари Клинтон, вчера остро го критикуваше ставот на администрацијата на Трамп кон Украина, нарекувајќи го „срамен“.

„Мислам дека обидот да се принуди Украина на договор со (рускиот претседател Владимир) Путин за предавање е срамен“, рече Клинтон за време на панел-дискусијата на безбедносната конференција во Минхен.

„Верувам дека Украина е на првите линии борејќи се за нашата демократија и нашите вредности на слобода и цивилизација, губејќи илјадници луѓе додека нивната земја е уништена поради манијата на еден човек да ги контролира“, рече Клинтон.

Таа рече дека американскиот претседател Доналд Трамп „или не разбира или не се грижи за тоа страдање“.

Русија започна целосна инвазија на Украина пред речиси четири години по наредба на Путин.

Клинтон и нејзиниот сопруг, поранешниот американски претседател Бил Клинтон, се критичари на политиките на Трамп.

Хилари Клинтон беше кандидат на демократите на претседателските избори во 2016 година и загуби од Трамп.