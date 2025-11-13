Хитлер сакал да ги однесе овие тајни во гроб! ДНК анализата потврдила за што му се потсмевале неговите непријатели, за што се сметало дека е само воена пропаганда (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Адолф Хитлер требало да ги однесе своите најинтимни тајни во гроб.

По неговото самоубиство во бункер во Берлин во април 1945 година, неговите соработници ги следеле неговите последни наредби: неговото тело требало да биде запалено за да не може непријателот да стигне до него.

Го полеале со бензин и го запалиле.

Но, она што Фирерот не можел да го предвиди било откривањето на структурата на ДНК осум години подоцна и упорноста на експертот за форензичка генетика, професор Турија Кинг, и тимот на британскиот Канал 4, кои, речиси осум децении подоцна, го претставуваат дводелниот „ексклузивен светски“ документарец „ДНК на Хитлер: Планот на диктаторот“, пишува британскиот Дејли Телеграф.

Од ДНК е можно да се пресметаат полигени резултати, односно да се проценат генетските маркери на една личност и да се споредат со голем примерок од популацијата со цел да се процени генетската предиспозиција за одредени состојби, пишуваат британските медиуми.

Највпечатливиот резултат, според истражувањето, е дека Хитлер имал мутација во дел од неговата ДНК што силно влијае на протеин клучен за развојот на половите органи.

Медицински картон од 1923 година

Кинг, која е родена во Канада, вели дека живеејќи во Велика Британија, за неа било невозможно да го избегне старото воено пропагандно исмејување „Хитлер има само еден тестис“.

Имено, во 2015 година е пронајден медицински картон од 1923 година во кој е наведено дека Хитлер имал неспуштен десен тестис.

ДНК анализата сега му дава тежина на тоа тврдење, бидејќи мутацијата во генот PROK2 е силно поврзана со Калмановиот синдром, нарушување кое може да предизвика еден или двата тестиси да не се спуштаат нормално.

Калмановиот синдром е исто така поврзан со пониски нивоа на тестостерон, намален сексуален нагон и, во некои случаи, микропенис.

Документарецот во голема мера се занимава со опсесијата на Хитлер со својот полувнук и дискусиите за „траги од сексуална активност“ или нивно целосно отсуство на неговите чаршафи.

Друг полигенски резултат покажува дека генетската склоност на Хитлер кон антисоцијално однесување, односно мерките за психопатски тенденции, е во првите десет проценти од населението.

Дијагнозата на Хитлер

Различни истражувачи со години се обидуваат да му дадат на Хитлер психијатриска дијагноза.

Ирскиот психијатар, професор Мајкл Фицџералд, вели дека дури и пред 20 години бил „апсолутно убеден дека Хитлер имал цела низа невроразвојни нарушувања“.

Резултатот од ADHD на Хитлер бил „над просекот“, како и неговиот резултат од аутизмот.

Ова е потврдено со документи како што се училишните извештаи, тврди Фицџералд.

– Многу е зачудувачки колку трауматично било детството на Хитлер – вели Кеј, автор на книгата „Империја на уништување: Историјата на нацистичкото масовно убиство“: „Тој ги изгубил четири од своите пет браќа и сестри и двајцата родители пред да наполни 18 години. Мислам дека овие настани биле исто толку клучни во обликувањето на Хитлер како личност колку и неговата генетика.“

Но, документарецот шпекулира и за тврдења кон кои, на пример, Тури Кинг е многу претпазлива.

Една од нив се однесува на извесна Алојзија Вејт, наводно втора братучетка на Хитлер, која била испратена во гасни комори откако ѝ била дијагностицирана шизофренија.

„Ова би можело да има импликации и за разбирање на менталната состојба на Хитлер“, вели нараторот, „бидејќи шизофренијата е наследна“.

Но, треба да се напомене дека речиси секое семејно стебло може да открие далечен роднина со ментална болест – што не значи речиси ништо за генетскиот ризик кај блиските потомци.

