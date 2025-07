Хит фризура за оние кои не сакаат да ја скратат косата: Освежете ја без да жртвувате должина!

0 SHARES Сподели Твитни

Иако долго време сме воодушевени од варијациите на моментално популарната боб фризура, се чини дека летната сезона донесе промена.

Долгите прамени со малку извиткани краеви сега се во мода.

Зборуваме за добро познатата фризура „пеперутка“ што совршено го врамува лицето и дава прекрасни слоеви на подолгата коса.

Создава волумен, леснотија и безвременски шарм и ја комбинира лелеавоста од 70-тите со модерен финиш – можеби токму она што ви треба ова лето ако не сакате да ја скратите вашата должина.

Оваа фризура е совршена за:

-Луѓе со долга до средна должина на коса-Оние кои сакаат промена без радикално шишање-Љубители на фризури што даваат волумен без многу напор-Оние со овални, срцеви или издолжени облици на лице

За да го постигнете вистинскиот ефект:

-Користете спреј или пена за волумен при сушење со фен-Стилизирајте со четка и фен за да ги нагласите слоевите-Повремено користете пегла за виткање за дополнителна разиграност-Посетувајте го фризерот на секои 6-8 недели за да ја одржите формата-Фризурата пеперутка не е само тренд – тоа е паметен и женствен избор за секој што сака освежување без да се жртвува должината.

@m.i.a.l.ee Replying to @Nayrobi E.C This how I style my butterfly haircut with a round brush ! Hope it helps I use a 53mm round brush from @Olivia Garden Europe #hair #hairtok #hairtutorial #hairstyle #hairstyletutorial #blowout #blowoututorial #butterflycut #butterflyhaircut #longhair ♬ Crushcrushcrush – Coco & Clair Clair

