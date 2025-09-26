Холандскиот премиер Дик Шоф изјави дека НАТО е подготвен да употреби вооружена сила и да собори руски авиони доколку го нарушат воздушниот простор на земјите-членки на Алијансата. Неговите зборови ги пренесува Блумберг, забележувајќи дека ова е едно од најострите предупредувања што дошло од Брисел во последните недели.

Шоф изјави дека Москва мора да ги разбере последиците од кршењето на границите на НАТО.

„Русите мора да разберат дека ова може да се случи ако го нарушат воздушниот простор на НАТО. Ова е сериозно кршење“, нагласи холандскиот премиер, додавајќи дека Алијансата ќе реагира во таква ситуација „како што смета за соодветно“.

Според западните медиуми, НАТО неодамна одобри употреба на оружје против еден вид руски авиони во случај на инциденти во воздушниот простор. Ваквите одлуки имаат ефект на дополнително зголемување на тензиите меѓу Москва и нејзините западни сојузници, особено во време кога воените конфликти во Украина продолжуваат.

За потсетување, американскиот претседател Доналд Трамп неодамна изјави дека членките на НАТО мора да го заштитат сопствениот воздушен простор и дека во случај на кршење на нивните граници, треба да соборат руски авиони. Неговата изјава привлече големо внимание и во Европа и во Русија, а изјавата на холандскиот премиер претставува понатамошно усогласување на европските партнери со ставовите на Вашингтон.