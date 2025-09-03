ХОЛИВУДСКА ДИЕТА: Можете да изгледате како најубавите жени на светот за само неколку недели ако ги следите едноставните правила

0 SHARES Сподели Твитни

Општото правило на седумдневната диета вклучува намалување на внесувањето сол, исфрлање на шеќерот од менито и избегнување мрсни скробни продукти, како леб, путер, па дури и масло.

Оваа седумдневна диета е наменета за вистински гурмани. Се заснова на егзотична храна, како ананас, морска храна (школки, остриги), папаја и лосос. Успехот на оваа диета е постигнат благодарение на холивудските ѕвезди, кои секогаш се грижат за својата фигура.За многумина, овој тип на диета е скап третман, а се појави и многу поевтина варијанта на седумдневна диета.

Општото правило на холивудската диета е: намалете го внесувањето сол, исфрлете го шеќерот од менито и не јадете мрсна храна со скроб (леб, путер, па дури и масло). Диеталниот план за појадок е секогаш ист: два портокала, чај или кафе.

Ден 1.

Ручек: 2 портокала, 2 тврдо варени јајца, домат, излупени и печени бадеми, шолја кафе

Вечера: пилешко, домат, мала свежа краставица, вегетаријанска салата без масло и шеќер, еден грејпфрут

Ден 2.

Ручек: едно јајце (ставете го во врела вода неколку минути), еден грејпфрут, шолја црно кафе

Вечера: 150 гр варено говедско месо, зелена салата без масло и шеќер, шолја чај без шеќер

Ден 3.

Ручек: едно пржено јајце, домат, малку варена зелка или карфиол, шолја црно кафе

Вечера: 150 гр филе од риба со кечап, една свежа краставица, шолја чај без шеќер

Ден 4.

Ручек: салата од грејпфрут, целер и зелка со прелив од кисело млеко и оцет, шолја чај без шеќер или чаша вода

Вечера: тврдо варено јајце, 140 гр бело сирење со малку маснотии со ким и зрна бибер, 100 гр рендан морков со сол

Ден 5.

Ручек: 2 белки од тврдо варени јајца, 100 гр варен магдонос, шолја чај без шеќер или кафе

Вечера: 200 гр варено пилешко, зелена салата

Ден 6.

Ручек: 200 г овошна салата од јаболка, портокали, грејпфрут и ореви

Вечера: 150-200 г варена риба, 60 г дестилирани печурки, шолја чај или кафе без шеќер

Ден 7.

Ручек: 100 г бело сирење со малку маснотии, со изматено свежо јајце, чаша супа од зеленчук со лук

Вечера: овошна салата, кефир

