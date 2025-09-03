ХОЛИВУДСКА ДИЕТА: Можете да изгледате како најубавите жени на светот за само неколку недели ако ги следите едноставните правила

Општото правило на седумдневната диета вклучува намалување на внесувањето сол, исфрлање на шеќерот од менито и избегнување мрсни скробни продукти, како леб, путер, па дури и масло.
Оваа седумдневна диета е наменета за вистински гурмани. Се заснова на егзотична храна, како ананас, морска храна (школки, остриги), папаја и лосос. Успехот на оваа диета е постигнат благодарение на холивудските ѕвезди, кои секогаш се грижат за својата фигура.За многумина, овој тип на диета е скап третман, а се појави и многу поевтина варијанта на седумдневна диета.
Општото правило на холивудската диета е: намалете го внесувањето сол, исфрлете го шеќерот од менито и не јадете мрсна храна со скроб (леб, путер, па дури и масло). Диеталниот план за појадок е секогаш ист: два портокала, чај или кафе.
Ден 1.
Ручек: 2 портокала, 2 тврдо варени јајца, домат, излупени и печени бадеми, шолја кафе
Вечера: пилешко, домат, мала свежа краставица, вегетаријанска салата без масло и шеќер, еден грејпфрут
Ден 2.
Ручек: едно јајце (ставете го во врела вода неколку минути), еден грејпфрут, шолја црно кафе
Вечера: 150 гр варено говедско месо, зелена салата без масло и шеќер, шолја чај без шеќер
Ден 3.
Ручек: едно пржено јајце, домат, малку варена зелка или карфиол, шолја црно кафе
Вечера: 150 гр филе од риба со кечап, една свежа краставица, шолја чај без шеќер
Ден 4.
Ручек: салата од грејпфрут, целер и зелка со прелив од кисело млеко и оцет, шолја чај без шеќер или чаша вода
Вечера: тврдо варено јајце, 140 гр бело сирење со малку маснотии со ким и зрна бибер, 100 гр рендан морков со сол
Ден 5.
Ручек: 2 белки од тврдо варени јајца, 100 гр варен магдонос, шолја чај без шеќер или кафе
Вечера: 200 гр варено пилешко, зелена салата
Ден 6.
Ручек: 200 г овошна салата од јаболка, портокали, грејпфрут и ореви
Вечера: 150-200 г варена риба, 60 г дестилирани печурки, шолја чај или кафе без шеќер
Ден 7.
Ручек: 100 г бело сирење со малку маснотии, со изматено свежо јајце, чаша супа од зеленчук со лук
Вечера: овошна салата, кефирПронајдете не на следниве мрежи: