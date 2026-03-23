Холивудска магија без скалпел: Ен Хатавеј ја открива тајната на својот изглед на Оскарите

Холивудската актерка Ен Хатавеј (43) изгледа навистина импресивно за своите години, а по нејзиното појавување на Оскарите, многумина се прашуваа дали за сето тоа е виновна некоја естетска операција. Вистината е дека не станува збор за операција, туку само за едноставен трик откриен од нејзиниот фризер.

Актерката од „Војна на невести“ се појави на споменатиот настан во црн фустан од „Валентино“ со отворени рамена, украсен со розови цвеќиња и со широк црн ремен што го нагласуваше струкот. Комбинацијата ја надополни со црни кадифени оперски ракавици, дијамантски обетки, дијамантски ѓердан и чевли од „Роџер Вивиер“.

Сепак, најголемо внимание привлече нејзиното младешко лице.

– Тој има многу талентиран хирург – коментираше едно лице на социјалните мрежи.

Во објава на Инстаграм споделена денот по доделувањето на Оскарите, Ен Хатавеј се осврна на овие гласини и го откри трикот зад нејзините истакнати црти на лицето.

Имено, на социјалните мрежи беше споделено видео на кое познатата актерка и нејзиниот фризер Орландо Пита покажуваат сè што е потребно за да се подготви за Оскарите.

Додека создаваше елегантна фризура полу-горе, полу-долу, фризерката формираше кратка плетенка (долга само околу два и пол сантиметри) од помал прамен коса близу секој слепоочник, потоа ја прицврсти со ластиче и ги повлече обете кон задниот дел од главата.

– И изгледаш малку поодморено. Тоа е трик – рече Ен Хатавеј.

Значи, ако се двоумите дали целосно да пробате да нанесете селотејп на лицето, разгледајте го овој оригинален метод што го препорача една холивудска актерка.

