Холивуд се збогува со Роберт Редфорд: „Малкумина направиле повеќе за американското општество од него“

Веста за смртта на Роберт Редфорд, еден од највлијателните американски актери и режисери, го потресе филмскиот свет. Холивудскиот актер почина на 89-годишна возраст, оставајќи зад себе богата кариера и голем придонес во филмското кино.
Бројни филмски ѕвезди, соработници и институции се збогуваа со Редфорд преку социјалните мрежи, нагласувајќи го неговиот непроценлив придонес во уметноста на киното, особено во областа на независниот филм.
Актерката Марли Матлин истакна дека благодарение на вклученоста на Редфорд, нејзиниот филм „Coda“ го доби вниманието што го заслужува.
„Нашиот филм, „Coda“, го привлече вниманието на сите благодарение на Санденс. А Санденс не би постоел без Роберт Редфорд. Почина еден гениј“, рече таа на платформата X.
Our film, CODA, came to the attention of everyone because of Sundance. And Sundance happened because of Robert Redford. A genius has passed. RIP Robert. pic.twitter.com/nwttVD1GvL— Marlee Matlin (@MarleeMatlin) September 16, 2025
Филмската институција Филм во Линколн Центар се збогува со Редфорд со зборовите: „Тој беше вистинска икона на големото платно и неуморен застапник за нови филмски таленти“.
RIP Robert Redford pic.twitter.com/cSNgcFb5kK— Jake Tapper (@jaketapper) September 16, 2025
Британскиот новинар Пирс Морган се потсети на некои од неговите најпознати достигнувања.
„Почивај во мир, Роберт Редфорд, 89. Една од најголемите филмски ѕвезди на сите времиња. Вистинска холивудска легенда која глумеше во многу од моите омилени филмови: ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’, ‘The Sting’, ‘The Way We Were’, ‘All the President’s Men’. Каква кариера, каков актер, огромна загуба“.
Реномираниот автор Стивен Кинг ја истакна важноста на Редфорд за новата ера на Холивуд: „Роберт Редфорд почина. Тој беше дел од новиот, возбудлив Холивуд од 70-тите и 80-тите. Тешко е да се поверува дека имаше 89 години“.
Robert Redford has passed away. He was part of a new and exciting Hollywood in the 70s and 80s. Hard to believe he was 89.— Stephen King (@StephenKing) September 16, 2025
Политичката активистка и авторка Маријана Вилијамсон размислуваше за поширокото влијание на Редфорд.
„Малкумина направиле повеќе за американското општество од Роберт Редфорд. Од филм до екологија до политика – тој го искористи своето влијание за да создаде подобар свет“.
Few people did more in their lifetime to contribute to American society than Robert Redford. In areas ranging from film to environmentalism to politics, he used his enormous power to help create a better world. May he rest in unending bliss.— Marianne Williamson (@marwilliamson) September 16, 2025
Бројни други јавни личности му оддадоа почит, вклучувајќи ја и Роузи О’Донел, која се збогува со емотивен пост на социјалните мрежи.Пронајдете не на следниве мрежи: