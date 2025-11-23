0 SHARES Сподели Твитни

Босанец-херцеговецот Осман Х. (46) е осомничен за убиство на својата сопруга, педесет и тригодишна жена од Беверен-Круибеке-Цвијндрехт, во хотел во градот Антверпен.

Тој ја повикал полицијата и бил уапсен под сомнение за убиство.

„Тој моментално е во шок и многу емотивен“, рече неговиот адвокат.

Минувачите ја виделе полицијата како брза кон хотелот „Леонардо“ околу 23:30 часот. Полициските службеници влегле во хотелот, а набргу потоа влегле и болничарите и лекарот од итната помош.

„Еден човек им се приближи на минувачите на улицата, барајќи од нив да повикаат полиција. Тој го повреди својот партнер“, изјави портпаролот Кристоф Ертс од канцеларијата на јавниот обвинител во Антверпен.

Во хотелска соба, полицајците пронашле 53-годишна жена тешко повредена. Итните служби се обиделе да ја спасат, но жртвата починала на самото место.

46-годишниот маж е сопруг на жртвата. Белгиските медиуми јавуваат дека Осман Х. е од Босна и Херцеговина и дека тој и неговата сопруга биле во брак неколку години.

Неговиот адвокат рече дека требало да ја поминат ноќта во хотелска соба, но дека таму „нешто се случило“ и дека „не е јасно што точно“.

Осман Х. бил уапсен од полицијата и однесен на сослушување.

„Јавното обвинителство побара истражен судија, кој дојде на местото на настанот за да добие првични информации од лабораторијата, форензичкиот патолог и истражителот во врска со фактите и истрагата“, рече Кристоф Аертс.

Во саботата, осомничениот се појави пред истражниот судија, кој одлучи да го уапси под сомнение за убиство. Следната недела, тој ќе се појави пред судскиот совет, кој ќе одлучи за неговиот понатамошен притвор. Во меѓувреме, истрагата ја продолжува локалната полициска управа на полициската зона Антверпен.

The post Хорор во Белгија: Маж од Босна и Херцеговина обвинет за убиство на сопругата во хотел самиот се јавил во полиција appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: