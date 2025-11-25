ХОРОР ВО БЕЛГРАД: Очувот ја силувал својата пасторка и ја забременил, мајката знаела и молчела

0 SHARES Сподели Твитни

Како што неофицијално дознава Telegraf.rs, по наредба на Вишото јавно обвинителство во Белград, полицијата го уапсила В.С. под сомнение дека во претходниот период во неколку наврати имал сексуални односи со малолетна пасинка, која како резултат на тоа забременила и родила дете!

Во ова ужасно злосторство, дури ни мајката на малолетното девојче, која знаела што се случува, не му застанала на патот на очувот, за што и таа ќе биде кривично одговорна.

Според неофицијални информации до кои Телеграф.рс успеа да дојде, Врховниот суд е осомничен за сторување на кривичното дело Обљуб со злоупотреба на службената положба, што резултирало со бременост на малолетната жртва, и за што му се заканува затворска казна од 5 до 15 години. Покрај тоа, тој е повеќекратно осудуван, повторен сторител.

Б. С., мајката на малолетничката, е обвинета, како што дознава Телеграф.рс, за кривично дело подведување и овозможување сексуален однос, што е казниво со казна затвор од шест месеци до пет години, плус парична казна.

Уапсените сопружници В.С. и Б.С., покрај ова девојче, имаат уште шест деца, три заедно и уште три деца од првиот брак на Б.С.

