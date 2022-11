ХОРОР ВО БРАЗИЛ! МОМЧЕ ПУШКАЛО СО ПУШКА ВО ДВЕ УЧИЛИШТА: Тројца мртви, единаесет ранети! (ВИДЕО)

ATENTADO: Homem invade escolas e atira em dezenas de pessoas em Aracruz, no Espírito Santo. Até o momento as Forças de segurança confirmam 3 mortos e 9 feridos. Ataques ocorreram na Escola Estadual Primo Bitti e na Darwin, particular. O atirador é procurado pela polícia. pic.twitter.com/Wfdt7iTH5b