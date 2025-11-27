ХОРОР ВО ЗАЕЧАР: Едно лице загина во пожар во дом за стари лица, има и повредени! Немале дозвола за работа?

0 SHARES Сподели Твитни

Едно лице загина, а две други се повредени во пожар што избувна вчера околу 17:00 часот на улицата Шавничка број 10 во Заечар . Според неофицијални информации, пожарот избувнал во објект што нуди услуги за нега на стари лица, но без дозвола за работа.

Според пожарникарите, пожарот избувнал во подрумот во близина на бојлерот.

И ова веројатно би останало запишано како вест од црната хроника ако, според некои извештаи, услугите за нега и нега на стари и болни лица не се обезбедуваат во таа куќа долго време, но без официјална дозвола за работа, пишува локалниот портал Замедиа .

Центарот за социјална работа објави оглас

По овој повод, Центарот за социјална работа во Заечар се огласи, а ние го пренесуваме соопштението во целост.

– Центарот за социјална работа во Заечар ја информира јавноста дека е запознаен со горенаведениот случај и дека починатото лице не било корисник на Центарот. Лицата кои преку овој Центар биле во семеен сместувачки капацитет сместен во овој објект се во добра состојба, без никакви повреди, биле преземени од Центарот и згрижени во друг семеен сместувачки капацитет, во друго згрижувачко семејство за возрасни и стари лица. Наведениот објект е во приватна сопственост, не претставува установа за социјална заштита и истиот објект не е управуван од Центарот за социјална работа во Заечар – се вели во соопштението.

ЈП Зајечар работи на собирање на сите потребни докази и информации, по што јавноста ќе биде информирана, соопшти ЈП Зајечар.

