Хорор во Италија: Мал авион се урна на автопат, сè е снимено од безбедносните камери

Ултралесен авион синоќа се урна на пат на северот од Италија, поточно во близина на Бреша, а во таа прилика загинаа две лица.Според италијанските медиуми, авионот полетал од Пјаченца и се урнал недалеку од Бреша. Веднаш по ударот, авионот се запалил. Во моментот на катастрофата, два автомобила се разминувале на патот, чии патници не биле сериозно повредени.

A light aircraft crashes onto a highway in northern Italy’s Brescia province, resulting in the complete destruction of the plane and triggering a massive fireball, leaving no survivors on board.#Italy #PlaneCrash pic.twitter.com/ueS5HRy35k— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 23, 2025

Во авионот биле миланскиот адвокат Серхио Равалја (75), сопственик на авионот, и неговата партнерка Ана Марија Де Стефано (50). Двајцата починале.Полицијата и обвинителството започнаа истрага, но беше посочено дека во вакви ситуации, кога станува збор за мали авиони, многу е тешко да се утврдат причините за несреќата.„Врз основа на првичните информации што ги имаме, не постојат процедури за овој тип ултралесни авиони што мора да се следат пред полетување или за време на летот. Останува да се види дали постои дупка во законот што му дозволила на сопственикот на авионот да лета без никаква контрола“, весникот го цитираше италијанскиот обвинител Франческо Прете.



