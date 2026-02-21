Хорор во Свети Николе: Бремена девојка нападната и држена заклучена 15 часа – еве во каква состојба ја пронашле!

Основното јавно обвинителство во Свети Николе експресно презеде дејствија за обезбедување докази и поднесе обвинение против 21-годишно лице за кривични дела нанесување телесна повреда при семејно насилство и противправно лишување од слобода, казниви според член 130 став 2 во врска со став 1 и член 140 став 2 во врска со став 1 од Кривичниот законик.

Според обвинението, на 19 и 20 февруари, во семејната куќа во Свети Николе, обвинетиот при вршење семејно насилство ја ограничил слободата на движење и физички ја нападнал својата бремена девојка, со која живеел во семејна заедница.

Како што информира Обвинителството, тој најпрво ја навредувал, а потоа физички ја нападнал. По нанесените удари, девојката изгубила свест, по што обвинетиот ја однел во бањата и ја освестил со ладна вода. Насилството продолжило, при што повторно и биле нанесени повеќе удари по главата и телото.

Оштетената се здобила со повеќе телесни повреди. Кога се обидела да избега, обвинетиот и го одзел мобилниот телефон и ја заклучил во спалната соба, каде ја држел околу 15 часа спротивно на нејзината волја.

Јавниот обвинител, заедно со обвинението, доставил и предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Во тек се дополнителни проверки за евентуални други злоупотреби од истото лице кон оштетената, кои произлегуваат од нејзиниот исказ даден пред јавниот обвинител.