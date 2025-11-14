Хорор во Србија: Убиени се татко и син, ранети се мајката и другото дете – полицијата го бара убиецот

Татко и неговиот 44-годишен син М.Л. биле убиени во семејната куќа во селото Завидинце во близина на Лесковац денес околу 16 часот. Полицијата ги пронашла нивните тела, како и двајца ранети, мајката С.Л. и братот на убиениот син М.Л.

Несреќната жена е ранетa во главата и таа го пријавила случајот во полиција, објави „Блиц“.

При повикот до полицијата, таа навела дека смртоносните повреди ги нанел извесен С.М. Полицијата го затекла осомничениот С.М. и тој веднаш бил приведен.

Сè уште не е познато кој е вистинскиот сторител, но полицијата сомничи неколкумина и врши проверки.

Жителите на Завидинци велат дека не знаат што точно се случило бидејќи злосторството се одвивало на периферијата на селото.