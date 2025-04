Хорор во срцето на европски град! Ѓубре насекаде, луѓе повраќаат од смрдеа, стаорци големи како мачки трчаат по улица (ФОТО, ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Валкани пелени, мувлосан кромид, полуизедено месо… низа одвратни сцени на улиците секојдневно ги пречекуваат жителите погодени од штрајковите за собирање ѓубре во Бирмингем.Малите жители бараат итна акција од градскиот совет за да се стави крај на кризата која предизвика здравствени стравови додека џиновските стаорци талкаат по улиците.Освен луѓето, страдаат и животните.Дејли Мирор пишува дека една жена пронашла мртва мачка, за која постои сомневање дека е убиена со отров за стаорци.– Сум видел стаорци големи како мачки како влегуваат во куќи и автомобили. Луѓето на нашите имоти ги тераат мачките да убиваат стаорци. Ние не сме животни, но живееме како животни. Ова е јавно здравствено прашање. Ваквиот живот е опасен. Ова не ни е подобро од тоа да живееме во канализација. Се сопнуваме на отпад. Нема да верувате дека ова се случува во Велика Британија – е една од шокантните изјави на жителите.

The British Army is deployed to fight… the giant rats that have invaded #Birmingham. The waste collection strike left the city infested with rodents and tons of garbage. The situation has been described as “apocalyptic.” pic.twitter.com/sWCclIMhKV— Mina (@Mina696645851) April 15, 2025

Неименуваниот 18-годишник, кој живее во паркот Балсал Хит, рече дека „ова е страшно“.– Опасност по здравјето и ситуацијата е целосно надвор од контрола. Градскиот совет треба веднаш да дејствува. Не можеме повеќе да живееме со ова, потребна ни е итна акција – коментира тој.

Birmingham, the UK’s second largest city, already resembles a third world country.Can you imagine what it will look like a decade from now? pic.twitter.com/6AtK6cA3DU— Wide Awake Media (@wideawake_media) April 13, 2025

За ситуацијата ја коментираше и 40-годишен маж.– Моите корпи за отпадоци не се подигнати четири недели и тешко е да закажам термин на депонијата – изјави соговорникот на британскиот весник.

Kemi went to Birmingham this week to investigate the rat-infested trash piles plaguing local residents.What she found was shocking.If you don’t want your community to end up like this one, #VoteConservative for lower taxes and better services. 👇 pic.twitter.com/GAZYIVgQk2— Loughborough Young Conservatives (@LoughboroughYC) April 19, 2025

Музичарот Дарен Адерли (55) живее со својата 15-годишна ќерка во Балсал Хит.– Проблемот во оваа област е што имаме многу мали куќички и мали улички, па ѓубрето навистина се таложи. Исто така, луѓето фрлаат ѓубре ноќе. Јас лично сум на страната на луѓето кои собираат отпад. Ова е поврзано со централната власт, не само со Градскиот совет на Бирмингем – рече Адерли.

Garbage bins flood Birmingham streets.. and no one cleans!#Birmingham #Trash #Chaos pic.twitter.com/9OTe3rRWVw— mahmoud khalil (@zorba222) March 11, 2025

Штрајковите на комуналните претпријатија започнаа на 11 март.

Birmingham, UK, is drowning in trash pic.twitter.com/zE91JtfYBm— Jungle Journey (@JnglJourney) April 13, 2025

– Не можам да ја отворам вратата од задната градина поради купот ѓубре. Тоа е како да живеете во земја од третиот свет. Смрдеата ме тера да повраќам секогаш кога ќе излезам надвор. Кесите биле искинати од мачки и стаорци. Ми се гади од проблемот со глодарите. Го повикав Градскиот совет на Бирмингем, но тие не прават ништо. Тие не прават ништо – тие се очајни локални жители.



