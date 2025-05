ХОРОР ВО ХАМБУРГ: Осуммина повредени во напад на железничката станица, уапсена жена

0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата во Хамбург објави на мрежата X дека е во тек „голема полициска операција“.Напад со нож се случил на главната железничка станица во Хамбург во петокот вечерта, објави „Билд“.Според противпожарната служба, најмалку осум лица се повредени, од кои некои потешко.Една жена е уапсена, но деталите засега не се објавени.

Aktuell kommt es in #Hamburg am #Hauptbahnhof zu einem größeren Polizeieinsatz!Wir prüfen die Hintergründe und informieren hier in Kürze über nähere Erkenntnisse.*PEZ pic.twitter.com/pLdRL2azCP— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) May 23, 2025

Полицијата во Хамбург објави на мрежата X дека е во тек „голема полициска операција“.Ова е трет напад со нож во Германија во последните два дена.Да ве потсетиме дека вчера еден напад се случи во Берлин, а друг во Ремшајд.Главните актери на тие напади беа малолетници.



Пронајдете не на следниве мрежи: