Хороскопски знаци кои даваат премногу во врската, а не добиваат ништо за возврат

Најлесно е да се изгубиш во ЉУБОВТА кога имаш големо срце. Кога е нормално да праќаш СМС порака „Дали си добро?“, сети се на малите нешта, биди поддржувачка без да прашуваш и дај го своето време дури и кога го немаш. Таквите луѓе често не бараат многу за возврат, барем не гласно, но со текот на времето сфаќаат дека во врската тие станале оние кои го носат целиот товар. Оние кои разбираат, чекаат, простуваат, поправаат работи и се обидуваат повторно, дури и ако другата страна не покажува приближно иста волја.

Некои хороскопски знаци се особено склони кон овој модел: тие даваат повеќе отколку што е здраво, сакаат посилно отколку што треба, а потоа остануваат со чувство на исцрпеност и невиденост. Еве три знаци кои често се наоѓаат во оваа улога.

Рак

Раковите сакаат заштитнички, нежно и целосно – кога ќе дозволат некого да се зближи, тие речиси инстинктивно ја преземаат контролата врз врската. Тие памтат детали, ги чувствуваат промените во расположението пред некој да каже нешто и често се обидуваат да останат смирени дури и кога нешто ги повредува. Раковите обезбедуваат емоции, сигурност и топлина, но проблемот се јавува кога ќе се навикнат да бидат единствениот извор на тоа чувство во врската.

Кога другата личност не возвраќа, тие не се лутат на почетокот – се трудат уште повеќе. Веруваат дека љубовта ќе ја „поправи“ врската, дека нивниот партнер ќе се промени кога ќе сфатат колку им значат. И токму тука често ја губат рамнотежата: стануваат премногу достапни, премногу трпеливи и премногу подготвени да простат.

Риба

Рибите имаат романтичен, идеалистички вид љубов што лесно се претвора во жртва. Тие посветуваат внимание, разбирање и емоционален простор, честопати дури и кога самите немаат доволно од него. Рибите можат да ја сакаат идејата за една личност – каква би можела да биде врската – и да останат дури и кога реалноста не ги исполнува нивните надежи. Тие простуваат, оправдуваат, чекаат „подобри денови“ и честопати ги потиснуваат сопствените потреби за да не ја нарушат хармонијата.

Во врските каде што другата страна зема, а не дава, Рибите можат полека да се испразнат. Тие сепак ќе се насмевнуваат, ќе бидат нежни и ќе велат дека сè е во ред, но внатрешно ќе се чувствуваат невидливи. Тешко им е да поставуваат граници бидејќи се плашат да не изгледаат ладни или барачки.

Вага

Вагите сакаат преку труд, хармонија и постојано влегување во чевлите на некој друг. Тие често се оние кои прават компромиси, го снижуваат тонот, ги бираат зборовите и се обидуваат да ја ублажат секоја тензија. Тие посветуваат многу внимание и време на врската, но честопати на сопствена сметка – затоа што им е важно врската да функционира и никој да не се чувствува лошо. Вагите честопати ќе дадат повеќе отколку што имаат, само за да одржат рамнотежа.

Проблемот настанува кога оваа рамнотежа се претвора во едностран напор. Ако партнерот не возврати, Вагата ќе го рационализира тоа долго време: „можеби е уморен“, „можеби му е тешко“, „можеби само поинаку покажува љубов“. Додека чекаат знак дека се ценети, нивната енергија се троши на постојано поправање на врската што всушност не се гради заедно.

