Хороскопски знаци кои купуваат кога се тажни

Сите сме имале искуство да се обидеме да поправиме лош ден купувајќи нешто ново. Без разлика дали станува збор за нова маица, козметика, книга или гаџет што навистина не ни е потребен, моментот на купување често носи краткотраен наплив на среќа. Сепак, според астрологијата, некои хороскопски знаци се посклони кон ова однесување од другите. Кога се преплавени со емоции, наместо да разговараат или да се одморат – тие посегнуваат по картичка.

Подолу ги претставуваме знаците кои најчесто практикуваат таканаречен „емоционален шопинг“.

Лав

Лавовите ги сакаат убавите работи и луксузот, а кога се лошо расположени, шопингот станува нивен начин повторно да се чувствуваат моќно и самоуверено. Ново парче облека, парфем или додаток за Лавовите не е само предмет – тоа е мал потсетник дека заслужуваат најдобро. Дури и кога денот им оди надолу, неколку минути во нивната омилена продавница се доволни за да им го подигнат расположението.

Вага

Вагите се познати по својата љубов кон естетиката и убавите работи. Кога се чувствуваат емоционално нестабилни или под стрес, честопати ќе бараат утеха во шопингот. За нив, шопингот не е само трошење пари, туку еден вид терапија што го враќа чувството на рамнотежа. Нов декор за станот, парче накит или елегантна чанта можат брзо да им го подобрат расположението.

Бик

Биковите сакаат задоволство и удобност, а шопингот често им служи како награда – особено кога се лошо расположени. Тие не се импулсивни купувачи во класична смисла, но кога се тажни, имаат тенденција да се „почастат“ со нешто квалитетно: добра храна, луксузна козметика или предмети што даваат чувство на удобност. За Биковите е важно она што го купуваат да трае и да има вредност.

Близнаци

Близнаците се импулсивни и можат брзо да го променат расположението, што може да влијае на нивните навики за купување. Кога се чувствуваат тажно или им е здодевно, онлајн купувањето може да стане нивно бегство од реалноста. Тие често купуваат мали нешта што ги прават среќни за момент – од направи и книги до модни додатоци што можеби никогаш нема да ги носат.

Риба

Рибите се исклучително емотивни и често бараат начини да ги ослободат своите чувства. Шопингот може да им послужи како мала форма на бегство од реалноста. Кога се тажни, честопати купуваат нешто што има емоционална вредност – книга, уметнички предмет или нешто што ги потсетува на убави спомени.

