Хороскопски знаци кои никогаш нема да прифатат мито

Во свет каде што секојдневно се дискутира за корупција, поткуп и разни скратени патишта до целта, има луѓе кои никогаш не би се согласиле на такви понуди. Нивниот морален компас останува цврст, а нивното чувство за правда непоколебливо, без оглед на околностите. Астрологијата често нагласува дека некои хороскопски знаци имаат изразена внатрешна сила и чесност, што ги прави речиси невозможни за поткуп.ДевицаДевиците се познати по својата верба во ред, систем и правила. Нивниот рационален пристап кон животот не остава простор за валкани зделки. Тие веруваат дека сè треба да се прави правилно и според законот, па затоа самата помисла на поткуп им е туѓа и неприфатлива. Нивната совест не им дозволува да го изберат полесниот пат, дури и ако тоа би им било од корист.ЈарецЈарците се одговорни, сериозни и водени од сопствените работни стандарди. Нивната кариера и углед им се најважни, па затоа го гледаат поткупот како закана за сопствениот углед. Тие знаат дека довербата е тешко да се изгради и лесно да се изгуби, па затоа секогаш ќе го изберат патот без компромис. Јарците едноставно не дозволуваат никаква понуда да ги одвлече вниманието од нивните цели.ВодолијаВодолиите имаат силно чувство за правда и слобода, а поткупот е спротивен на нивните основни верувања. Тие веруваат дека секој човек заслужува еднакви можности и дека вистината не може да се купи. Нивната отвореност кон општествените прашања и желбата за еднаквост честопати ги прави непоколебливи борци против секоја неправда.БикИако ја сакаат безбедноста и стабилноста, Биковите имаат силен морален став. Парите им се важни, но не по секоја цена. Ако почувствуваат дека поткупот може да го наруши нивниот интегритет или да го загрози она што напорно го изградиле, ќе свртат грб без двоумење. Нивната тврдоглава природа во овој случај станува солидна заштита од искушението.

