Хороскопски знаци кои никогаш не слушаат што им кажувате

0 SHARES Сподели Твитни

Секој од нас барем еднаш се почувствувал како да разговара со ѕид. Зборувате, објаснувате, повторувате – а лицето спроти вас се чини дека е на друга планета. Во астрологијата, постојат знаци кои се познати по тоа што тешко ги слушаат другите. Не мора затоа што се груби, туку затоа што се тврдоглави, убедени дека се во право или едноставно премногу зафатени со сопствените мисли.

Еве ги хороскопските знаци кои најчесто го „исклучуваат звукот“ кога им кажувате нешто.

Овен

Овните се познати по својата енергија, импулсивност и потреба секогаш да бидат први. Проблемот се јавува кога се обидувате да им објасните нешто или да им дадете совет – тие често ќе ве прекинат на средина од реченицата. Тие сакаат да дејствуваат веднаш и ретко имаат трпение да слушаат долги објаснувања.

Ако Овенот мисли дека веќе знае што да прави, постои голема веројатност дека навистина не ве слуша. Нивниот внатрешен монолог е обично погласен од сè што другите се обидуваат да му кажат.

Бик

Бикот може да изгледа како внимателен слушател, но проблемот е што често слуша само она што сака да го чуе. Откако ќе формира мислење, многу е тешко да се убедат во спротивното.

Можете да му презентирате десет аргументи, но ако тие не се вклопуваат во неговиот поглед на светот, Бикот едноставно ќе ги игнорира. Неговата тврдоглавост е легендарна во астрологијата, па понекогаш ви се чини како воопшто да не ве слушнал.

Близнаци

Близнаците сакаат да разговараат – но тоа не значи дека сакаат да слушаат. Нивните умови постојано скокаат од тема на тема и лесно е да се затекнете себеси како размислувате за нешто друго за време на разговорот.

Додека зборувате, Близнаците често размислуваат што ќе кажат следно. Поради ова, може да пропуштат половина од она што се обидувате да им го објасните.

Лав

Лавовите сакаат да бидат во центарот на вниманието, па затоа понекогаш им е тешко да им дозволат на другите да ја преземат водечката улога. Кога разговарате со Лав, тој честопати ќе се обиде да ја преземе контролата врз разговорот.

Ако им кажете нешто што не им служи на нивното его или нивните планови, постои голема веројатност дека едноставно ќе го игнорираат. Лавовите ги сакаат советите – но само ако го потврдуваат она што веќе го мислат.

Стрелец

Стрелците се познати по својата слободоумна природа и треба да ги прават работите на свој начин. Советите од другите честопати се чувствуваат како ограничување на нивната слобода.

Затоа понекогаш слушаат само површно, а потоа сепак го прават тоа на свој начин. Не затоа што сакаат да ги игнорираат другите, туку затоа што веруваат дека најдобро учат преку сопственото искуство.

Водолија

Водолиите често се толку потопени во сопствените идеи и мисли што им е тешко целосно да се фокусираат на разговорот. Нивните умови постојано анализираат, планираат и размислуваат неколку чекори напред.

Ова може да направи да изгледа како да не слушаат, иако всушност се некаде во нивната ментална галаксија.

Секако, сè зависи од личноста… Иако астрологијата сака да ги поедноставува работите, важно е да се запомни дека никој не е дефиниран само според неговиот хороскопски знак. Колку некој ги слуша другите е под влијание на личноста, воспитувањето и искуствата.

Меѓутоа, ако некогаш сте почувствувале дека некој целосно ве игнорира кога зборувате – можеби е роден под еден од овие знаци.

The post Хороскопски знаци кои никогаш не слушаат што им кажувате appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: