Хороскопски знаци кои покажуваат љубов без зборови

0 SHARES Сподели Твитни

Некои хороскопски знаци ги носат своите срца на градите, а некои… па, нивната љубов доаѓа во тивки бранови. Тие нема да ве преплават со грандиозни гестови, туку тивко ќе ви подадат ќебе, ќе се сетат на вашето кафе и ќе седнат до вас кога ви е најпотребно. Еве четири знаци кои сакаат нежно, дискретно и со сето свое срце – дури и кога не кажуваат ниту еден романтичен збор.ДевицаДевицата можеби нема да ви каже „Те сакам“ секој ден, но ќе ви го поправи шкафчето без да ве праша, ќе ви отстрани дамка од кошулата и ќе забележи кога сте тажни иако не сте кажале ништо. Нивната љубов е внимание кон деталите – скриено, но постојано како часовник што никогаш не доцни.ЈарецЈарците не се склони кон изливи на љубов, но кога ќе ве пуштат во нивниот распоред и во нивниот свет – знајте дека сте важни. Тие ќе ја покажат љубовта преку одговорност, лојалност и секогаш ќе ве вратат дома кога врне, без збор, со љубов.ШкорпијаПод површината на драматичните погледи се крие емоција толку длабока што дури ни самите не знаат како секогаш да ја покажат. Шкорпиите сакаат претпазливо и интензивно. Нивната љубов е во начинот на кој ве слушаат, ве заштитуваат и се сеќаваат на малите нешта што сте ги споменале еднаш – патем, на средина од реченицата.РакРакот нема да ги искажува своите чувства, но ќе ви направи супа кога имате лош ден и ќе го сподели последното парче торта. Нивната љубов е дом во форма на личност – нежна, тивка и секогаш тука, дури и кога сè друго ќе исчезне.

Пронајдете не на следниве мрежи: