Хороскопски знаци кои премногу го романтизираат минатото

Носталгијата понекогаш може да биде пријатна: нè враќа во времето кога работите изгледаа поедноставно, луѓето беа потопли, а деновите некако подолги. Но, за некои, оваа потреба за враќање во минатото се претвора во навика што ги исцрпува. Тие не само што се сеќаваат на добрите времиња, туку честопати ги прават уште поубави во нивните умови, правејќи ја сегашноста да изгледа полоша отколку што е во споредба. Потоа минатото станува засолниште, но и стапица.

Според астролозите, одредени знаци имаат тенденција да се држат до емоционални спомени, симболи и познати чувства. Тие се врзуваат за места, мириси, песни, врски и периоди од нивниот живот кои оставиле трага. Дури и кога се свесни дека не сè било идеално, тие често се држат за најдоброто од тоа.

Рак

Раковите се сеќаваат на детали што другите одамна ги заборавиле: реченици, тонови на гласот, пораки, состаноци, мали гестови и семејни ритуали. За нив, спомените не се само спомени, туку и доказ дека некогаш имале нешто вредно, безбедно и топло. Затоа често се враќаат на време што го поврзуваат со чувство на дом, припадност и емоционална заштита.

Проблемот се јавува кога ќе почнат да споредуваат сè што им се случува денес со она што „некогаш било“. Потоа минатото станува репер, а сегашноста се перцепира како бледа копија. Раковите често ги идеализираат поранешните врски или периоди во кои биле побезгрижни, дури и ако во тоа време имале свои проблеми. За нив, носталгијата може да биде тивок поттик за повлекување, затворање и чувство дека им недостасува нешто, иако можеби не е одредена личност, туку емоција што им ја придаваат.

Риба

Рибите се знак кој го доживува минатото како приказна, а не како факт. За нив, сеќавањата не се враќаат линеарно, туку преку слики, атмосфери и чувства. Песна, мирис на парфем или случајна сцена можат да ги вратат години назад во еден миг. И кога минатото ќе ги „фати“, тие честопати целосно му се предаваат.

Тие го романтизираат минатото затоа што бараат убавина, значење и она за што можеби не чувствуваат доволно силно денес. Рибите имаат тенденција да ги идеализираат врските, да се сеќаваат на добрите страни на некого и да игнорираат сè што ги повредило. Тие често се заглавуваат во „што можело да биде“ и сценарија што ги разработиле во своите глави, иако тие всушност никогаш не се случиле. Токму оваа тенденција да фантазираат ја прави носталгијата опасно привлечна за нив: минатото станува место каде што сè е помеко, понежно и емоционално побогато отколку што било.

Бик

Бикот е знак поврзан со стабилност, рутина и познато, па затоа не е ни чудо што често ги идеализираат периодите во кои се чувствувале безбедно. За нив, носталгијата не е нужно драматична, туку тивка и стабилна. Тие ги сакаат старите навики, враќањето на познати места, истите вкусови и работите што имаат емоционална вредност. За нив, минатото претставува континуитет – нешто на кое можат да се потпрат.

Биковите често го романтизираат минатото бидејќи тоа им помага да одржат чувство на контрола. Кога сегашноста е неизвесна, сеќавањата на „старите добри времиња“ делуваат како доказ дека животот може да се среди. Но, оваа потреба за познатото може да ги забави: понекогаш предолго се задржуваат на она што го имале, наместо да се отворат за она што доаѓа. Како резултат на тоа, тие можат да се вратат на минатите врски или тврдоглаво да се држат до спомените што всушност ги спречуваат.

Шкорпија

Шкорпиите не го романтизираат минатото наивно, но ретко го пуштаат да си оди. Нивната носталгија е често интензивна, силно емотивна и поврзана со нешто што ги обележало – голема љубов, предавство, пресвртница или време кога се чувствувале длабоко поврзани со некого. Тие не забораваат лесно, а спомените им се враќаат со полна сила, како сè да се случува повторно.

За нив, романтизирањето на минатото може да изгледа како внатрешно враќање во „вистинскиот момент“ кога нешто било најсилно, најдлабоко, најреално. Шкорпиите знаат како да се држат до идејата дека она што некогаш било тешко да се надмине, па затоа понекогаш ги перцепираат денешните врски и ситуации како помалку интензивни. Ова може да ги наведе да бараат исти емоции, исти реакции и ист интензитет, наместо да дозволат сегашноста да се одвива на свој начин.

