ХОРОСКОПСКИ ЗНАЦИ КОИ СЕКОГАШ ЌЕ БИДАТ ДЕЦА ВО ДУШАТА: Нивната разиграност никогаш не бледнее

Во астрологијата, постои идеја дека одредени знаци имаат поголема веројатност да се поврзат со своето „внатрешно дете“. Ова значи дека иако може да бидат одговорни и зрели однадвор, тие имаат незаситлива желба за игра, имагинација и спонтаност. Ова ги прави знаци кои се млади во срцето.

Овен – Секогаш подготвени за авантура

Овните се природно импулсивни, енергични и смели. Тие често се фрлаат во нови работи без многу размислување – исто како дете кое со нетрпение очекува нова игра.

За Овенот, животот е постојано откритие – тие чувствуваат дека секој ден е можност за нова акција, спонтан потфат или предизвик.

Близнаци – љубопитен и разигран ум

Близнаците се мајстори за комуникација, разговор и идеи – и често имаат чувство за хумор, брзи мисли и разновидност.

Нивната љубопитност не се намалува со возраста; учењето, преиспитувањето и менувањето на темата се нивни постојани придружници. Тие често го менуваат расположението, како дете кое го истражува светот околу себе, покажувајќи дека се знаци кои се млади во срцето.

Рак – емотивни, нежни, со потреба за нежност

Раковите се емоционално поврзани со нивното внатрешно дете. Тие сакаат сигурност, топлина и љубов – понекогаш очекувајќи ги истите работи што би ги побарало и дете: внимание, разбирање, поддршка.

Нивната чувствителност често води до потреба за повлекување, нежност, па дури и повремено однесување „љубовно кон децата“ – прегратка, грижа, носталгија.

Стрелец – слободен дух кој сака да лета

Стрелците се страсни авантуристи и љубители на слободата. Нивната енергија, желбата да го истражат светот и верувањето дека животот треба да се живее до максимум – сето ова потсетува на детска страст. По самата своја природа, тие се исто така знаци кои се млади во срцето.

За Стрелецот, границите и правилата честопати предизвикуваат бунт; подобро е да скокаат од искуство до искуство, со насмевка, како светот да е едно големо игралиште.

