Хороскопски знаци кои јасно ќе ви дадат до знаење со поглед дека не ве сакаат

ПОСТОЈАТ луѓе кои, дури и кога нешто ги мачи, ќе се обидат да задржат насмевка на лицето. А има и такви кои, со еден поглед – леден, продорен или презрен – ќе дадат до знаење дека воопшто не им е пријатно присуството на одредена личност. Меѓу хороскопските знаци, ова се оние познати по поглед што зборува илјада зборови.ШкорпијаНема неизвесност со Шкорпиите. Ако некој не остави добар впечаток, тоа веднаш ќе се види во начинот на кој ќе ја крене веѓата и ќе ги стегне усните. Нивниот поглед во такви моменти има речиси хипнотичка моќ и јасно испраќа порака дека сте ја преминале нивната граница. Не им треба ниту еден изговорен збор, нивниот ладен поглед е нивен штит, но и предупредување.ДевицаДевиците се мајстори на воздржаност, но кога некој навистина ќе ги изнервира, нивниот поглед станува хируршки прецизен. Остар, аналитички и мерлив, како да гледаат низ лицето и да ги проценуваат неговите недостатоци. Иако ќе останат учтиви, ќе има јасно незадоволство во нивните очи, речиси како да мислат: „Ова навистина не функционира овде“.ЈарецЈарците не се склони да глумат симпатии. Кога некој не им одговара, нивниот поглед станува леден, строг и речиси деловен. Како ментално да ја прецртуваат личноста од нивниот список на потенцијално вредни контакти. Во такви моменти, се чувствува како да се појавил невидлив ѕид помеѓу нив и другата личност.ВодолијаВодолиите обично изгледаат пријателски расположени, но кога некој не го добива она што го сакаат, нивниот поглед станува далечен, отсутен и речиси како вселенски. Како веќе да се телепортирале далеку во своите умови, во некој подобар свет каде што таа личност дури и не постои. Нивната незаинтересираност за тие моменти изгледа толку очигледна што не може да се игнорира.

